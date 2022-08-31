Zafer Yürüyüşü kafilesi İzmir’e ilerliyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kentin kurtuluşunun 100’üncü yılı kutlamaları kapsamında düzenlediği Afyon’dan İzmir’e Zafer ve Anma Yürüyüşü sürpriz ziyaretlerle devam ediyor. Şair ve yazar Sunay Akın, Afyon ve Kütahya etabını tamamlayan yürüyüş kafilesini 59 kilometrelik Uşak etabına uğurladı.
Büyük Taarruz’un 100’üncü yıl dönümünde ulusun bağımsızlık simgesi olan Afyon Kocatepe’den yola çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi kafilesi adım adım İzmir’e ilerliyor. 9 Eylül'de İzmir'de son bulacak 400 kilometrelik tarihi yürüyüşe katılan Zafer Yolu kafilesi, Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın Dumlupınar Meydan Muharebesi'ni bizzat sevk ve idare ettiği Dumlupınar Zafertepe’den Uşak Banaz’a geçti. Afyon, Kütahya etabını tamamlayan kafileyi 59 kilometrelik Uşak etabına şair ve yazar Sunay Akın uğurladı. Sürpriz yaparak Yıldırım Kemal kampını ziyaret eden sanatçı, yürüyüşçülerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
Dumlupınar’da sabah saatlerinde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerine katılan Büyükşehir kafilesi, Banaz Büyükoturak köyü üzerinden Gediz Vadisi ve Banaz Ovası’ndaki köy ve kasabaların kurtuluşunu müjdeleyen en çetin muharebelerin yaşandığı Kaplangı Dağı’na yürüdü. Geceyi Evrendede kampında geçiren kafilenin yeni durakları ise Derbent, Kızılhisar ve Göğem olacak.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 24 Ağustos’ta tarihi yürüyüşün meşalesini yakarak yürüyüşü Afyon Dereçine’den başlatmıştı. Yürüyüşün 14 kilometrelik Çakırözü-Kocatepe etabına ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılmıştı. 400 kilometrelik Zafer ve Anma Yürüyüşü’nün son durağı, 9 Eylül sabahı Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek İzmir’in kurtuluş törenleri olacak.
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