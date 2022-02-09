Zam isteyen Darinda Çorap emekçileri, Kod 49 ile işten atıldı

Asgari ücretin altında kalan ücretlerine yüzde 70'lik zam talebiyle önceki gün iş durduran Darinda Çorap işçileri Kod 49 ile işten çıkarıldı. Bu sabah fabrika önünde bir açıklama gerçekleştiren işçiler "Direneceğiz, buradayız, gitmiyoruz" dedi. İşverenle görüşmeler sürüyor.

cumhuriyet.com.tr
09 Şubat 2022 Çarşamba, 11:37
Zam isteyen Darinda Çorap emekçileri, Kod 49 ile işten atıldı
Abone Ol google-news

İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan Darinda Çorap işçileri, asgari ücret oranının altındaki zammı kabul etmeyerek önceki gün iş bırakmıştı. Tekstil-İş Sendikası'ndan yapılan açıklamada, "Masa başında çalışan kadın işçilere en az 6000 TL maaş. Ütücü işçilere en az 6500 TL maaş talebiyle direnişe çıktık. Patron işçileri tehdit etmek yerine derhal işçilerin zam hakkını vermelidir" denilmişti.

'KOD 49' İLE İŞTEN ATILDILAR'

Yüzde 70 zam talebiyle makineleri kapatan Darinda Çorap işçileri bugün 'Kod 49' ile işten atıldı.

Tekstil-İş Sendikası yöneticisi Nurseli Gözüaçık, sosyal medyadan paylaştığı videoda "Çıkışımızı verdiler, işe gelirseniz 'polis eşliğinde sizi göndeririz' diyerek tehdit ettiler" diye konuştu.

"DİRENECEĞİZ, GİTMİYORUZ"

Darinda Çorap işçileri, bu sabah fabrika önünde bir araya gelerek açıklama yaptı. 

"Zam istedik, hakkımızı istedik. Üstüne bizi işten çıkardılar. Bizim çıkışımızı verdiler. Yarın işe gelmeyin, gelirseniz polis eşliğinde sizi buradan göndereceğiz dediler. Bizi mağdur ettiler" diyen işçiler, "Direneceğiz, buradayız, gitmiyoruz" ifadelerini kullandı.

İşçi Hareketi Koordinasyonu adına konuşan Nurseli Gözüaçık, "İşçilerin emeğinden başka geçinebildiği hiçbir şey yok. Darinda Çorap işçileri işten atarak kazandığını sanıyor ancak o işler o kadar kolay olmayacak" dedi. İşverenle görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

İşçilerin talepleri şöyle:

  • Masa başında çalışan kadın işçilere en az 6 bin TL maaş.
  • Ütücü işçilere en az 6 bin 500 TL maaş.

Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler