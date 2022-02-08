Darinda çorap işçileri, yüzde 70 zam hakkı için iş durdurdu
Beylikdüzü'nde bulunan Darinda çorap fabrikasındaki işçilere yapılan zam, asgari ücret oranının altında kaldı. Hakları için iş durduran emekçiler, "Masa başında çalışan kadın işçilere en az 6 bin TL maaş" ve "Ütücü işçilere en az 6 bin 500 TL maaş" talepleriyle işverene seslendi.
Sefalet ücreti ile zam yağmuru altında yaşamak zorunda kalan işçilerin eylemleri yurt genelinde sürüyor. Son olarak Beylikdüzü'nde bulunan Darinda çorap fabrikasındaki çalışanlara yapılan zam asgari ücret oranının altında kaldığı için işçileri direnişe geçti.
İşçiler, yüzde 70 zam talebiyle bugün fabrikada iş durdurdu.
İŞÇİLER NE İSTİYOR?— Tekstil-İş Sendikası (@Tekstilissen) February 8, 2022
1. Masa başında çalışan kadın işçilere EN AZ 6000 TL maaş
2. Ütücü işçilere EN AZ 6500 TL maaş
Patron işçileri tehdit etmek yerine derhal işçilerin zam hakkını vermelidir. Zam hakkı için iş bırakan çorap işçilerinin yanındayız.
"PATRON, TEHDİT ETMEK YERİNE HAKKIMIZI VERSİN"
Tekstil-İş Sendikası'ndan yapılan açıklamada, "Masa başında çalışan kadın işçilere en az 6000 TL maaş. Ütücü işçilere en az 6500 TL maaş talebiyle direnişe çıktık. Patron işçileri tehdit etmek yerine derhal işçilerin zam hakkını vermelidir" denildi.
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