Zaman Gazetesi’nin yöneticisiydi: Firari Mehmet Kamış Çeşme’de yakalandı!

Yayınlanma: 22.11.2023 - 15:40

Güncelleme: 22.11.2023 - 15:40

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak bir operasyon düzenledi.

Ortak operasyonda terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçundan hakkında yakalama emri olan ve kapatılan Zaman Gazetesi’nde genel yayın yönetmenliği yardımcılığı da yapan örgütün üst düzey yöneticilerinden Mehmet Kamış yakalandı.

Gözaltına alınan Kamış'ın polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.