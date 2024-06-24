En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? İşte tablo tablo maaşlar

MAYIS AYI ENFLASYON VERİLERİ

TÜİK, Mayıs ayı enflasyonunu yüzde 3,37 olarak açıklandı. Bu veri ile birlikte memur ve memur emeklilerinin alacağı 5 aylık enflasyon farkı yüzde 6,71'e ulaştı ve zam oranı yüzde 17,32 olarak hesaplandı. Haziran ayı enflasyon verisinin de açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin alacağı nihai zam oranı netlik kazanacak.