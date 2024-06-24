En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? İşte tablo tablo maaşlar

cumhuriyet.com.tr
24 Haziran 2024 Pazartesi, 14:20
En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? İşte tablo tablo maaşlar

Haziran ayının son günlerine yaklaşırken, memur ve memur emeklilerinin Temmuz ayında gerçekleşecek maaş zammı beklentisi giderek artıyor. 

En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? İşte tablo tablo maaşlar

Temmuz ayının başında açıklanacak Haziran ayı enflasyon verisi ile birlikte, memur ve memur emeklilerinin alacakları zam oranı netleşecek. 

En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? İşte tablo tablo maaşlar

Peki, Temmuz 2024'te memur maaş zam oranı yüzde kaç olacak? İşte ayrıntılar...

En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? İşte tablo tablo maaşlar

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı enflasyon verisini 3 Temmuz tarihinde saat 10:00'da açıklayacak. Bu verinin ardından memur ve memur emeklilerinin alacakları nihai zam oranı belli olacak.

En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? İşte tablo tablo maaşlar

2024 yılının ilk 6 ayı için yüzde15 toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alan memur ve memur emeklileri, yılın ikinci yarısı için yüzde 10 toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alacak.

En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? İşte tablo tablo maaşlar

MAYIS AYI ENFLASYON VERİLERİ

TÜİK, Mayıs ayı enflasyonunu yüzde 3,37 olarak açıklandı. Bu veri ile birlikte memur ve memur emeklilerinin alacağı 5 aylık enflasyon farkı yüzde 6,71'e ulaştı ve zam oranı yüzde 17,32 olarak hesaplandı. Haziran ayı enflasyon verisinin de açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin alacağı nihai zam oranı netlik kazanacak.

En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? İşte tablo tablo maaşlar

BEKLENEN ZAM ORANI

Tahmin ve beklentiler doğrultusunda, Temmuz 2024 memur ve memur emeklisi maaş zammının yüzde 20,02 olması bekleniyor. Ocak 2024'te yapılan zammın ardından en düşük memur maaşı 32.860 TL'ye yükselmişti.

En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? İşte tablo tablo maaşlar

Temmuz ayında yüzde 20'lik zam sonrası en düşük memur maaşı 39.445 TL'ye, en düşük memur emeklisi maaşı ise 14.740 TL'den 17.694 TL'ye yükselecek.

En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? İşte tablo tablo maaşlar

YENİ ZAMLI MEMUR MAAŞ TABLOSU

Yeni zam oranlarının belirlenmesiyle birlikte memur maaşlarında önemli artışlar olacak. İşte yüzde 20 zam olması halinde yeni memur maaş tablosu:

En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? İşte tablo tablo maaşlar

Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) 1/4: 58.106 TL

Avukat 1/4: 56.513 TL

Memur (Üniversite Mezunu) 9/1: 41.067 TL

Vaiz 1/4: 49.454 TL

Araştırma Görevlisi 7/1: 56.873 TL

Uzman Öğretmen 1/4: 52.888 TL

Başkomiser 1/3: 58.419 TL

Öğretmen 9/1: 42.000 TL

Polis Memuru 8/1: 52.865 TL

Hemşire (Üniversite Mezunu): 47.340 TL

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