En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? İşte tablo tablo maaşlar
Haziran ayının son günlerine yaklaşırken, memur ve memur emeklilerinin Temmuz ayında gerçekleşecek maaş zammı beklentisi giderek artıyor.
Temmuz ayının başında açıklanacak Haziran ayı enflasyon verisi ile birlikte, memur ve memur emeklilerinin alacakları zam oranı netleşecek.
Peki, Temmuz 2024'te memur maaş zam oranı yüzde kaç olacak? İşte ayrıntılar...
MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı enflasyon verisini 3 Temmuz tarihinde saat 10:00'da açıklayacak. Bu verinin ardından memur ve memur emeklilerinin alacakları nihai zam oranı belli olacak.
2024 yılının ilk 6 ayı için yüzde15 toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alan memur ve memur emeklileri, yılın ikinci yarısı için yüzde 10 toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alacak.
MAYIS AYI ENFLASYON VERİLERİ
TÜİK, Mayıs ayı enflasyonunu yüzde 3,37 olarak açıklandı. Bu veri ile birlikte memur ve memur emeklilerinin alacağı 5 aylık enflasyon farkı yüzde 6,71'e ulaştı ve zam oranı yüzde 17,32 olarak hesaplandı. Haziran ayı enflasyon verisinin de açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin alacağı nihai zam oranı netlik kazanacak.
BEKLENEN ZAM ORANI
Tahmin ve beklentiler doğrultusunda, Temmuz 2024 memur ve memur emeklisi maaş zammının yüzde 20,02 olması bekleniyor. Ocak 2024'te yapılan zammın ardından en düşük memur maaşı 32.860 TL'ye yükselmişti.
Temmuz ayında yüzde 20'lik zam sonrası en düşük memur maaşı 39.445 TL'ye, en düşük memur emeklisi maaşı ise 14.740 TL'den 17.694 TL'ye yükselecek.
YENİ ZAMLI MEMUR MAAŞ TABLOSU
Yeni zam oranlarının belirlenmesiyle birlikte memur maaşlarında önemli artışlar olacak. İşte yüzde 20 zam olması halinde yeni memur maaş tablosu:
Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) 1/4: 58.106 TL
Avukat 1/4: 56.513 TL
Memur (Üniversite Mezunu) 9/1: 41.067 TL
Vaiz 1/4: 49.454 TL
Araştırma Görevlisi 7/1: 56.873 TL
Uzman Öğretmen 1/4: 52.888 TL
Başkomiser 1/3: 58.419 TL
Öğretmen 9/1: 42.000 TL
Polis Memuru 8/1: 52.865 TL
Hemşire (Üniversite Mezunu): 47.340 TL
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