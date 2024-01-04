Zanlının evinde 5 silah ile fişekler ele geçirildi!

Yayınlanma: 04.01.2024 - 23:38

Güncelleme: 04.01.2024 - 23:38

Salıpazarı İlçe Emniyet Amirliği görevlilerince yapılan uygulama sırasında durdurulan motosiklet sürücüsü H.Ş.’nin (23) üzerinde sentetik uyuşturucu hap bulundu.

Zanlının hareketlerinden şüphelenen ekipler, evinde yaptıkları aramada ruhsatsız 1 tabanca, 1 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 1 kartuş atar el tüfeği, 56 tabanca fişeği, 48 kartuş, kartuş dolumunda kullanılan malzemeler ile silah ve şarjör parçaları ele geçirdi.

H.Ş. gözaltına alındı.