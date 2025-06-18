Zayıflaması dikkat çekmişti: Ümit Özdağ verdiği kiloyu açıkladı

Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan dün tahliye edilen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Ankara'da sabah saatlerinde Hacı Bayram Veli Camisi’nde şükür namazı kılarak güne başladı. Özdağ, daha sonra Anıtkabir'e gitti.

Özdağ ardından tedavisi devam eden Nihat Genç'in ailesine ve Alparslan Türkeş'in Anıt Mezarına ziyaret gerçekleştirdi.

Özdağ'ın Silivri'de tutuklu kaldığı süre boyunca zayıflaması ise dikkatlerden kaçmadı.





"SİLİVRİ ZAYIFLATIYOR"

Gün sonunda parti genel merkez binasına geçen Ümit Özdağ, kilo verdiğinin söylenmesi üzerine, "Silivri zayıflatıyor. Gerçekten 8 kilo kadar kilo verdim. Daha sonra Silivri'ye getirilen Buğra Gökçe bey çok muhterem bir zat, görür görmez kendisine dedim ki 'Buğra bey burada bu göbeğiniz gidecek' haklı da çıktım. O da şimdi çok daha fit. Onlara da buradan çok selamlarımı iletmek istiyorum. İnşallah en kısa zamanda onlar da özgürlüklerine kavuşurlar. Ekrem Bey de, Buğra Bey de, Aykut Erdoğdu da. Kendisi benim Gazi Üniversitesi'nden öğrencim" dedi.