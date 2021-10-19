Koza firmasına, Kırşehir’deki altın arama faaliyetleri için ÇED istisnası tanınmış

19 Ekim 2021 Salı, 04:00

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, 19 yıllık AKP iktidarı döneminde yasalarda yapılan değişiklikler ve yönetmeliklerdeki düzenlemelerle, özel şirketlerin yatırım adı altında kent ve doğal hayat üzerindeki “talan ve ranta dayalı yıkımsal etkilerini” artırdığına dikkat çekti.

Arkeolojik ve doğal sit alanlarının bile yağmalandığı bu dönemde bozkırın bu anlamda el değmemiş yerlerinden biri olan Kırşehir’e de göz dikildiğini belirten İlhan, “Kırşehir ili Mucur ilçesi Köpekli Dağı ve Dağ Çiftliği köyü çevresinde yabancı bir firma ve Koza şirketi tarafından altın arama çalışmaları yapıldığı doğru mudur? Mucur’da faaliyet gösteren Koza ve diğer yabancı şirketin lisansları ne üzerine verilmiştir? Amaçları dışında bir çalışmaları söz konusu mudur” sorularını yöneltti.

‘RİAYET’ NEDENİYLE...

Bakan Kurum, yanıtında bölgede arama çalışması yapıldığını kabul ederken “ÇED itirafında” da bulundu. Kurum, saha içerisinde Koza Altın İşletmeleri AŞ’ye Kırşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından “karotlu maden arama faaliyeti” projesi için izin verildiğini bildirdi.

Yanıta göre, projede “ÇED kararı aranmayacağı” da firmaya iletildi. Yanıtta neden projede “ÇED kararı aranmayacağı” da gerekçelendirildi. Kırşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün bu kararı, firmanın “Çevre Yasası’na dair yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyması ve diğer meri mevzuat çerçevesinde öngörülen gerekli izinleri alması, ekolojik dengenin bozulmaması, çevrenin korunmasına ve geliştirilmesine yönelik tedbirlere riayet etmesi” koşuluyla verdiği belirtildi. Yanıtta, bu kararın 5 Ocak 2021 tarihinde alındığı da belirtildi.

Koza Altın, FETÖ’nün 2016’daki darbe girişiminin ardından TMSF’ye devredilmişti.