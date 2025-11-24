Zehirlenme vakaları devam ediyor... Şinitzel ve makarna yiyen 20 öğrenci hastaneye kaldırıldı!

Türkiye'nin farklı illerinden zehirlenme vakaları gelmeye devam ediyor...

Son olarak Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Sölöz Mahallesi'ndeki bir ortaokulda öğle yemeğinde verilen şinitzel ve makarnayı tüketen 20 öğrenci, kısa süre sonra rahatsızlandı.

Mide bulantısı ve karın ağrısı yaşayan öğrencileri fark eden öğretmenler ve veliler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Okula çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk müdahalesi okulda yapılan öğrenciler, Orhangazi ve Gemlik’teki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

NUMUNE ALINDI

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, öğle yemeğinde dağıtılan yemeklerden numune alındığı, laboratuvar incelemelerinin sürdüğü öğrenildi.