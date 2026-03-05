'Zehirli içli köfte' iddiası gündem oldu! 100 milyon TL malvarlığı olan Ramazan Arıkan’ın şüpheli ölümü

Ankara’da eski eşinin evinde hayatını kaybeden 44 yaşındaki emlak zengini Ramazan Arıkan’ın ölümü üzerindeki esrar perdesi aralanıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına taşınan olayda, Arıkan’ın devasa serveti, aile içi şiddet iddiaları ve "planlı cinayet" şüpheleri iç içe geçti.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIYAN ŞÜPHELİ GECE

Ağabey Adem Arıkan’ın iddiasına göre; olay gecesi 16 yaşındaki oğlu ve Mustafa Ünal isimli şahısla pikniğe giden Ramazan Arıkan, eve ayakta duramaz halde getirildi. Güvenlik kamerası kayıtlarında Arıkan’ın eve girişinden yaklaşık iki saat sonra ambulans çağrıldığı görülürken, ilk incelemeler ölümü "şüpheli" olarak kayıtlara geçirdi.

100 MİLYONLUK SERVET VE DUBAİ BAĞLANTISI

Arıkan’ın Ankara ve Aydın’ın yanı sıra Dubai’de de lüks gayrimenkullere sahip olduğu, toplam mal varlığının 100 milyon TL’yi bulduğu öğrenildi.



İddiaların odağındaki eski eş Sultan Seki’nin, olay gecesi Dubai’de ev satışlarıyla ilgilendiği öne sürülürken, cinayetin "miras" amaçlı işlendiği iddiaları sosyal medyada geniş yankı buldu.

KAN DONDURAN İDDİA: "ZEHİRLİ İÇLİ KÖFTE"

Yayına katılan Onur isimli bir tanık, Arıkan’ın kızı Sude’nin kendisine anlattıklarını şu sözlerle paylaştı:

"Annem ve arkadaşı internetten 'insan nasıl zehirlenir' diye bakmışlar. Zehri içli köftenin içine karıştırıp piknikte babama yedirmişler. Elimde ses kaydı var."

KIZINDAN ŞOK İTİRAFLAR: "DAĞA GÖTÜRÜP DÖVÜYORDU"

Canlı yayında gözyaşlarına hakim olamayan kızı Sude Arıkan ise babasının kendilerine sistematik şiddet uyguladığını iddia etti.



Sude, "Babam annemi ve kardeşimi dağa götürüp dövüyordu. Annemin Mustafa adlı kişiyle ilişkisi olduğunu Dubai’den birlikte geldiklerini görünce anladım" diyerek yasak aşk iddiasını doğruladı. Ancak babasına duyduğu sevgiyi de dile getiren Sude, "Ne olursa olsun o benim babamdı" diyerek adaletin yerini bulmasını istediğini belirtti.