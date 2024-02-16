İliç Belediye Başkanı Gürbüz: 'Yeğenim de göçük altında'
Maden faciasının yaşandığı İliç Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz, yeğeninin de göçük altında olduğunu söyledi.
Erzincan maden faciasında kaybolan 9 işçinin arama çalışmaları sürüyor. İliç Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz, "En kısa zamanda kardeşlerimize ulaşacağız. Bugün biraz daha belli bir noktaya gidilmiştir. Yeğenim de göçük altında." dedi.
Çalışmaların sürdüğünü ifade eden Gürbüz, "Devletimizin bütün gücüyle herkes burada çalışıyor. En kısa zamanda kardeşlerimize ulaşacağız. Bugün biraz daha belli bir noktaya gidilmiştir. Yeğenim de göçük altında. Hepsi benim yeğenimdi, akrabamdı." dedi.
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