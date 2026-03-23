Zehra Zümrüt Selçuk kimdir? Eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un sağlık durumu nasıl?

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, aralarında eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç ile kızı eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un da olduğu 8 kişi yaralandı.

ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK KİMDİR?

Zehra Zümrüt Selçuk, 1979 yılında Ordu’da dünyaya geldi. Günümüz itibarıyla 47 yaşında olan Selçuk, eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç'un kızıdır.

Zehra Zümrüt Selçuk, ilk ve ortaöğretimi süresince okula sırasıyla İzmir, Siirt ve Giresun illerinde devam etti. Selçuk, daha sonra lise eğitimini 1996 yılında Ankara Atatürk Anadolu Lisesinden mezun olarak tamamladı. Daha sonra yükseköğretim kariyerine adım atan Selçuk, Türkiye 49.'su olarak Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümünü tam burslu olarak kazandı. Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümünü İktisadi ve İdari Bilimler fakülte üçüncüsü olarak tamamladı.

Eski Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Amerika Birleşik Devletleri'nde Michigan Üniversitesinde ekonomi doktorası eğitimine, Teksas Eyalet Üniversitesinde devam etti. 2003-2007 yılları arasında Teksas Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak bir süre çalışan Selçuk, daha sonra farklı alanlara yöneldi.

Zehra Zümrüt Selçuk, 9 Temmuz 2018'de Türkiye'nin ilk Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atandı. Ruhsar Pekcan ile 66'ıncı hükümette yer alan iki kadın bakandan birisi olan Selçuk, 21 Nisan 2021'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden alındı.

ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK KİMİNLE EVLİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Zehra Zümrüt Selçuk, Aydın Selçuk ile evlidir. Zehra Zümrüt Selçuk'un çocuğu olup olmadığına dair kamuoyuna yansıyan net bir bilgi bulunmamaktadır.

ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK BABASI KİM?

ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK'UN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Kaza, Sivrihisar ilçesine bağlı Kaymaz Mahallesi Oğlakçı mevkisinde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan eski bakanlar Koç ve Selçuk, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ankara'daki hastanelere sevk edilirken, diğer 6 yaralı ise bölgedeki çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.