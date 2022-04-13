Zekeriya Beyaz son yolculuğuna uğurlandı

13 Nisan 2022 Çarşamba, 15:01

İlahiyatçı Prof. Dr. Zekeriya Beyaz, 18 Mart'ta aspirasyon pnimonisi (yiyeceklerin, tükürüğün, mide sıvılarının veya mideden yemek borusuna geri çıkan maddelerin akciğerlere geçerek enfeksiyona sebep olması) nedeniyle özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı.

Alzheimer tanısı da konulduğu öğrenilen Beyaz, 12 Nisan'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Beyaz'ın hayatını kaybettiğini, oğlu Oğuzhan Beyaz sosyal medya hesabından duyurmuştu.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Zekeriya Beyaz'ın cenaze namazı öğle vakti Esenler Merkez Camii'nde kılındı. Beyaz'ın cenazesine yakınları ve sevenleri katıldı. Yakınları cenazede gözyaşlarına boğuldu.

Beyaz'ın cenazesi, kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Topkapı Kozlu Mezarlığı'na götürüldü.

