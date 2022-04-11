Gazeteci Nurettin Kurt hayatını kaybetti

11 Nisan 2022 Pazartesi, 13:11

Ankara Cebeci Hastanesi'nde akciğer yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gören gazeteci Nurettin Kurt, bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. 2 çocuk babası Kurt'un cenazesi yarın öğle namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

59 yaşında hayatını kaybeden Kurt, 30 yıllık meslek yaşamında gündem belirleyen haberlere imza atmış ve çok sayıda ödüle layık görülmüştü.

Çağdaş Gazeteciler Derneği, Nurettin Kurt'un ölümü dolayısıyla yayınladığı mesajda, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

'MECBUREN' EMEKLİ OLMŞTU

Gazeteci Nurettin Kurt son olarak Hürriyet gazetesinde çalışmış ve 'mecburen' emekli olduğunu belirterek, şu açıklamayı yapmıştı:

"30 yıllık meslek hayatım da Sedat Simavi (2008) başta olmak üzere Avrupa Birliği araştırmacı gazetecilik ödülü(2014), 7 defa Gazeteci Barış Selçuk ödülü İki kez Çağdaş Gazeteciler Cemiyeti ödülü, TGC Başarı ödülü ve onlarca benzer ödüle layık görüldüm. Sadece gazetecilik yaptığım için üç kez (gizliliği ihlal suçundan toplam 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldım) bunlar benim şeref madalyalarımdır tekrar Dünya ya gelsem yine aynı mesleği yaparım. Paylaşmak zorunda kaldım, sağlıcakla nice güzel günlere görüşmek dileği ile. Tabi ki 27 yıl görev yaptığım Hürriyet Gazetesi’nden mecburen emekli oldum. Emeği geçen herkese çok teşekkürler sağlıcakla kalın.”

NURETTİN KURT KİMDİR?



Tokat-Zile doğumlu olan Nurettin Kurt, gazeteciliğe 1985 yılında Bulvar gazetesinde polis-adliye muhabiri olarak başladı. 1986 yılında yine polis-adliye muhabiri olarak Günaydın-Tan gazetesi Ankara bürosuna geçti.

1991 yılında da Hürriyet gazetesi Ankara bürosunda aynı alanda çalışmaya başlayan Nurettin Kurt, 2017 yılının aralık ayında emekli oldu. Meslek hayatına birçok ödül sığdıran Kurt'un 'Olay-Polis-Adliye: Gerilim Üçgeninde Kurt Gazeteci' isimli kitabı bulunuyor.

