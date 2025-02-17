Zelenski Türkiye'de: Yarın Erdoğan ile görüşecek
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi.
Zelenski ile beraberindeki heyeti taşıyan uçak, 21.08'de Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, havalimanında yetkililer tarafından karşılandı.
Zelenski'nin, yarın Ankara'da AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi planlanıyor.
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