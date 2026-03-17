Zeydan Karalar'dan 'göreve iade' açıklaması

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Aziz İhsan Aktaş soruşturması kapsamında geçtiğimiz yıl tutuklanmış, yaklaşık 7 ay süren tutukluluk halinin ardından davanın ilk duruşmasında ara kararla tahliye edilmişti. Kamuoyunda Karalar’ın koltuğuna geri dönmesi beklenirken, İçişleri Bakanlığı’ndan süreci uzatan kritik bir hamle geldi.

Sözcü Yazarı Saygı Öztürk’e konuşan Karalar, hukuki süreci ve Adana’nın kaybettiği fırsatları değerlendirerek İçişleri Bakanlığı’nın hiçbir gerekçe sunmadan uzaklaştırma kararını uzattığını açıkladı.

"SUÇ UNSURU ORTADAN KALKTI"

22 Nisan’da görülecek ikinci celse öncesinde savunmasına dair detaylar paylaşan Karalar, kendisine yöneltilen "irtikap" suçlamasının asılsız olduğunu vurguladı. Karalar, sürece dair şu ifadeleri kullandı:

“Ben savunmamı yaptım. Beni ‘irtikaptan’ tutuklamışlardı. Bizi şikayet eden ödemelerini alamadığını, bunu alabilmek için kendisinin zorladığı öne sürülmüş. Halbuki savcılık makamı o kişinin ödemelerini aldığını kendisi tespit etmiş zaten. İrtikap da olmayınca aslında suç da suç unsuru da ortadan kalkmış oluyor.”

ADANA 4 MİLYAR LİRAYI KAYBETTİ

Cezaevinde kaldığı 212 günlük sürede Adana’nın büyük bir ekonomik kayba uğradığını belirten Zeydan Karalar, Dünya Bankası’ndan gelecek olan 65 milyon Euro’luk (yaklaşık 4 milyar TL) deprem hibesinin kaçırıldığını söyledi.

Karalar, "Tam proje onaylanacakken tutuklandım. Kısa süre sonra Bakanlıktaki genel müdür görevden alındı ve o hibe başka bir şehre gitti. Adana için çok kritik bir paraydı, sonuçta şehir kaybetti" diyerek sitemini dile getirdi.

"BAKANLIK GEREKÇE GÖSTERMEDİ"

Karalar göreve iade süreciyle ilgili ise şunları söyledi:

"9 Mart’ta İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nden bir yazı geldi. Yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldığım, tutuksuz yargılamamın devam ettiği belirtiliyor, sonuçta, göreve başlamam iki ay daha uzatılmış oldu. Yazıda, niçin göreve başlatılmadığıma ilişkin bir gerekçe koymuyor. Yani ‘Şu nedenle, bu nedenle 2 ay uzaklaştırdık’ demiyor.

Bence tutukluluk gerekçesi de ortadan kalktığı için artık yazmadılar ya da başka bir düşünceyle mi yazdılar onu tam bilmiyorum. Ama sonuç itibariyle 2 ay daha uzaklaştırılmış oldum. Görevimize geri dönmeyi, bu işin çözülmesi gerektiğini hem söylüyoruz hem bekliyoruz. Çünkü Adana çok kaybetti.”