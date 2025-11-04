Zeydan Karalar'dan Orkun Kökçü'ye 'kırmızı kart' tepkisi: 'Yazık değil mi taraftara?'

2 Kasım pazar günü Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Erken dakikalarda iki gol atarak öne geçen Beşiktaş, 26'ncı dakikada Orkun Kökçü'nün kırmızı kart görmesi ile 10 kişi kaldı.

Beşiktaş'ın kaptanlığını yapan Kökçü'nün kırmızısının ardından Fenerbahçe oyuna hakimiyetini artırdı. Maçın sonucunda Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı 3-2 galip geldi.

Beşiktaş'a yaz transfer döneminde gelen ve kaptanlık pazubandını geçtiğimiz günlerde koluna takan genç oyuncu Orkun Kökçü'nün erken dakikalarda kırmızı kart görmesi tepkilere neden oldu.

ADANA'NIN BAŞKANINDAN TEPKİ

Silivri Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bugün X hesabından kendi el yazısı ile bir açıklama yaptı.

Açıklamada Karalar, Orkun Kökçü'ye tepki gösterdi.

Karalar, "Orkun Kökçü, Daha sezonun başı, iki kırmızı kart. Fenerbahçe'ye karşı 2-0 öndesin ve kırmızı kart görüyorsun. Bu nasıl profesyonellik? Binbir heyecanla transfer edildin. Yazık değil mi taraftara? Olmaz olmaz olmaz" ifadelerini kullandı.