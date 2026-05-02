Zeydan Karalar'dan 'Vahap Seçer' açıklaması: Gerginlik iddiasına yanıt verdi

Zeydan Karalar'dan 'Vahap Seçer' açıklaması: Gerginlik iddiasına yanıt verdi

2.05.2026 12:52:00
ANKA
Zeydan Karalar'dan 'Vahap Seçer' açıklaması: Gerginlik iddiasına yanıt verdi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile TBB seçimleri için gerginlik yaşadığı iddialarına yanıt verdi. Karalar, "Vahap Bey bizim kardeşimiz, öyle bir şey söz konusu değil" dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) yeni başkanı ve yönetim organları için seçim yapılıyor. 

TBB'nin Mayıs Ayı Olağan Meclisi, yeni başkan, meclis başkanlık divanı, ihtisas komisyonu üyeleri ile encümen üyelerinin seçimi için toplandı.

"VAHAP BEY BİZİM KARDEŞİMİZ"

Seçimler öncesinde ANKA'ya değerlendirmelerde bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Vahap Seçer ile arasında çıkan gerginlik iddialarına yanıt verdi.

TBB Başkanvekili Vahap Seçer'in yeniden aday gösterilmesinin ardından aralarında gerginlik yaşandığı iddialarına ilişkin bir soruya Karalar, "Vahap Bey bizim kardeşimiz, öyle bir şey söz konusu değil. Öyle bir gündem hiç olmadı. Karşı tarafa da başarılar diliyoruz ama biz kazanacağız" dedi.

NE OLMUŞTU?

CHP'li belediye başkanlarının 25 Nisan günü gerçekleştirdiği toplantıda, Zeydan Karalar ile Vahap Seçer'in TBB seçimleri hakkında tartıştığı iddia edilmişti.

Karalar’ın ‘göreve iade’ talebine Seçer’in olumsuz yanıt verdiği öne sürülmüştü.

TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başkanvekili seçimleri yapılmıştı. 28 Mart 2025 tarihinde TBB Başkanvekili seçilen Karalar, tutuklanmasının ardından görevden ayrılmıştı. Karalar'ın yerine 16 Temmuz tarihinde Vahap Seçer seçilmişti.

TBB'de seçim maratonu... Vahap Seçer'den 'göreve devam' mesajı
TBB'de seçim maratonu... Vahap Seçer'den 'göreve devam' mesajı Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili Vahap Seçer, 2 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde CHP’nin iddiasını vurgulayarak göreve devam mesajı verdi. TBB bünyesinde yürüttükleri çalışmalarda siyasi parti ayrımı gözetmediklerini belirten Seçer, "adalet" ilkesini esas aldıklarını ifade etti.
TBB Başkanı Sağkan, Esra Işık’ı cezaevinde ziyaret etti
TBB Başkanı Sağkan, Esra Işık’ı cezaevinde ziyaret etti Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Akbelen Ormanı çevresindeki tarım arazilerinin kamulaştırılmasına karşı protesto sırasında gözaltına alınarak tutuklanan Esra Işık’ı cezaevinde ziyaret eti. Sağkan, “Bunun bir gözdağı olduğunu da biliyoruz. Tutuklandığı dosyanın konusu gerçekten hukuk sistemi bakımından kara bir leke” dedi.
TBB yeni merkez kuruyor: Avukatlara 'sosyal medya' denetimi
TBB yeni merkez kuruyor: Avukatlara 'sosyal medya' denetimi Türkiye Barolar Birliği, reklam yasağını ihlal eden avukatları denetlemek için yeni bir merkez kuruyor. Beş kişilik bu birim, dijital mecralardaki paylaşımları mercek altına alacak.