Zeydan Karalar'dan 'Vahap Seçer' açıklaması: Gerginlik iddiasına yanıt verdi

Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) yeni başkanı ve yönetim organları için seçim yapılıyor.

TBB'nin Mayıs Ayı Olağan Meclisi, yeni başkan, meclis başkanlık divanı, ihtisas komisyonu üyeleri ile encümen üyelerinin seçimi için toplandı.

"VAHAP BEY BİZİM KARDEŞİMİZ"

Seçimler öncesinde ANKA'ya değerlendirmelerde bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Vahap Seçer ile arasında çıkan gerginlik iddialarına yanıt verdi.

TBB Başkanvekili Vahap Seçer'in yeniden aday gösterilmesinin ardından aralarında gerginlik yaşandığı iddialarına ilişkin bir soruya Karalar, "Vahap Bey bizim kardeşimiz, öyle bir şey söz konusu değil. Öyle bir gündem hiç olmadı. Karşı tarafa da başarılar diliyoruz ama biz kazanacağız" dedi.

NE OLMUŞTU?

CHP'li belediye başkanlarının 25 Nisan günü gerçekleştirdiği toplantıda, Zeydan Karalar ile Vahap Seçer'in TBB seçimleri hakkında tartıştığı iddia edilmişti.

Karalar’ın ‘göreve iade’ talebine Seçer’in olumsuz yanıt verdiği öne sürülmüştü.