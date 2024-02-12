Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdürü Samet Güdük'e silahlı saldırı! Vücuduna 3 kurşun isabet etti...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdürü Samet Güdük Belediye binasında silahı saldırıya uğradı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Güdük, hastanede ameliyata alındı. Saldırıyı gerçekleştiren şahsın Mikail G. isimli belediye çalışanı olduğu öğrenildi.

DHA
Yayınlanma: 12.02.2024 - 13:06
Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdürü Samet Güdük'e silahlı saldırı! Vücuduna 3 kurşun isabet etti...
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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın özel kalem müdürü vekili Samet Güdük, makamında silahlı saldırıya uğradı. 

Ağır yaralanan Güdük, hastaneye kaldırıldı. 

Olay, saat 12.30 sıralarında Adana Büyükşehir Belediyesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir kişi, tabancayla girdiği belediye binasında özel kalem müdürü vekili Samet Güdük'e ateş açtı. 

Saldırıyı gerçekleştiren şahsın Mikail G. isimli belediye çalışanı olduğu öğrenildi.

KARALAR'DAN İLK AÇIKLAMA: 'BİZİM İŞE ALDIĞIMIZ BİR PERSONELDİ'

Halk TV'ye konuşan Zeydan Karalar, "Biz de şaşırdık. Belediye çalışanı tarafından gerçekleştirilen saldırı bu. Bizim işe aldığımız bir personeldi. Samet kardeşimizin durumu ise kritik. İşin altında ne var onu bilmiyoruz" dedi.

VÜCUDUNA 3 KURŞUN İSABET ETTİ

Güdük, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. İhbar üzerine belediyeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Vücuduna 3 kurşun isabet ettiği belirtilen Güdük, belediye yakınındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADANA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Adana Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Olayın alacak meselesi yüzünden gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Şüpheli emniyete gelerek teslim olmuştur" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ayrıca, saldırganın belediyede Halk Ekmek bünyesinde çalışan Mikail G. isimli şahsın olduğu, saldırganın olayın ardından suç aleti ile birlikte şehir merkezinde yakalandığı ifade edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Son olarak Samet Güdük'ü vuran Mikail G. gözaltına alındı.

Mikail G.'nin Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'nda çalıştığı, Güdük'ün arkadaşı olduğu, bir süre sohbet ettikten sonra üzerindeki tabancayı çekip, ateş ettiği belirlendi.

SALDIRGANIN İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekilini vuran şüphelinin ilk ifadesi de ortaya çıktı.

Suç aletiyle polise teslim olan şüpheli Mikail G.’nin, ilk ifadesinde, ”Beni dolandırdı, bundan dolayı vurdum” dediği öğrenildi.

KARALAR'DAN HASTANE ÖNÜNDE AÇIKLAMA: 'KUSURA BAKMA' DEYİP VURMUŞ

Karalar, Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük'ün kaldırıldığı hastaneye geldi. 

Karalar, hastane çıkışında yaptığı açıklamada, "Bizim işe aldığımız birisi, karısı kovmuş evden. Geldi bana yalvardı, 'karımla konuş' dedi, ben karısıyla konuştum. Senin eşini işe alacağız kovma adamı, işe aldım. Böyle bir şey aklımızın ucundan geçmez gelmiş orada konuşmuş. Ayrılırken 'Kusura bakma' demiş, sıkmış. Personel olduğu için üstünü arama gereği duyulmamış. Personel olmasa zaten orada güvenlik tedbirleri var ama sürekli bizim elamanlarımız bir şey diyemiyorum yani" dedi.

Karalar, Güdük'ün durumu hakkında da bilgi vererek, "Durumu biraz kritik. Doktorlar müdahaleleri yapıyor. Dışarıdaki hastaneden de doktorlar geldi. Dualarımızı eksik etmeyeceğiz, ben onun gençliğine direncine güveniyorum” diye konuştu.


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