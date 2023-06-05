Zeynel Emre kimdir? CHP Hukuk ve Seçim İşleri Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre kaç yaşında, nereli? Zeynel Emre hangi görevlerde bulundu?

Yayınlanma: 05.06.2023 - 16:00

Güncelleme: 05.06.2023 - 16:00

Cumhuriyet Halk Partisi eski MYK üyeleri, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kaybedilmesinin ardından CHP Genel Merkez binasında basına kapalı gerçekleştirilen MYK toplantısında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na istifalarını sunmuştu. Kılıçdaroğlu tarafından istifaları kabul edilen MYK üyeleri, bugün son kez bir araya geldi.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, hafta sonu düzenlenen Parti Meclisi (PM) toplantısının ardından 14 kişiden oluşan yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) listesini bugün açıkladı. Muharrem Erkek tarafından yürütülen Hukuk ve Seçim İşleri Genel Başkan Yardımcılığı Zeynel Emre getirildi.



ZEYNEL EMRE KİMDİR?

1981 yılında Manisa'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğreniminin ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Zeynel Emre, Bahçeşehir Üniversitesi “Hükümet ve Liderlik Okulu” Sertifika Programı’nı tamamladı.

ZEYNEL EMRE'NİN SİYASİ KARİYERİ

Gençlik yıllarından itibaren Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olan Zeynel Emre, partide Mahalle Delegeliği, İl Delegeliği, Bakırköy İlçe Örgütü Avukatlığı gibi çeşitli kademelerde görev yaptı. Halkla ilişkilerden sorumlu İl Başkan Yardımcılığı da yapan Emre, 2012 -2015 yılları arasında İstanbul İl Sekreterliği görevine seçilerek Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde bu göreve seçilen en genç üyelerden biri oldu. Yaklaşık iki yıl Cumhuriyet Halk Partisi’ni temsilen İstanbul Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu’nda yer aldı. Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği bünyesinde, CHP’ye proje hazırlayan "Katılım Hareketi" isimli siyasi proje grubunun kurulmasına katkı sağladı ve grubun çalışmalarında yer aldı.

2015 yılında yapılan ön seçim sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi’nden milletvekili adayı olan Emre, Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde İstanbul Milletvekili oldu. Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri ve 2018 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar aday gösterildi ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili oldu. TBMM Grup Yönetim Üyeliği yapan Emre, 2016 yılında Meclis bünyesinde kurulan 15 Temmuz Darbe Araştırma Komisyonu üyeliğinde bulundu. Halen TBMM Adalet Komisyonu üyesi ve komisyonun CHP grup sözcüsüdür.

ZEYNEL EMRE'NİN ÖZEL YAŞAMI

Zeynel Emre, 2007 yılında Akademisyen Perrin Öğün Emre ile evlenmiş olup Ali Miran (d.2011) ve Can Arhan (d.2018) isminde iki oğlu vardır.