Zeynep Erkunt Armağan kimdir? Zeynep Erkunt Armağan neden öldü?

05 Temmuz 2022 Salı, 15:30

Zeynep Erkunt Armağan, Erkunt Traktör Yönetim Kurulu Başkanıdır. Zeynep Erkunt Armağan Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. 2003 yılında Erkunt Traktör fabrikasının kuruluşunda yer aldı. 2006 yılından itibaren de Erkunt Traktör Sanayii A.Ş.’nin Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı oldu.

Türkiye'nin ilk yerli tasarım traktörünü üreten Erkunt Traktör AŞ'nin kurucusu Zeynep Erkunt Armağan hayatını kaybetti.

Şirketin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Erkunt Traktörü kurarak Türkiye'ye ilk yerli tasarım traktörü kazandırmış, kadın gücünün sanayi sektöründe neleri değiştirebileceğini göstererek ön yargıları yıkmış olan değerli iş insanı Zeynep Erkunt Armağan'ın kaybının derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhumeye Allah'tan rahmet, başta yakınları olmak üzere tüm Erkunt ailesine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullandı.

ZEYNEP ERKUNT ARMAĞAN'IN CENAZESİ NEREDE, NE ZAMAN?

Erkunt'un cenazesi, yarın, Gölbaşı Mezarlığı Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

ZEYNEP ERKUNT ARMAĞAN NEDEN ÖLDÜ?

Zeynep Erkunt Armağan'ın ölüm nedeniyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.



