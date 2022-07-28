Zeytin Ağacı dizisi konusu nedir? Zeytin Ağacı oyuncuları kimler? Zeytin Ağacı dizisi kaç bölüm, nerede çekildi?

28 Temmuz 2022 Perşembe, 15:50

Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'un başrolü üstlendiği Netflix yapımı Zeytin Ağacı dizisi bugün itibariyle yayına girdi. Netflix Türkiye dizileri, yayımlandığı günden itibaren gündem olurken, Zeytin Ağacı'nın performansı ve konusu da epey merak ediliyor. İşte çiçeği burnunda dizi hakkında merak edilenleri cevabı...

ZEYTİN AĞACI KONUSU



Ada, Sevgi ve Leyla'nın “rakı, balık, Ayvalık” olarak başlayan macerası, onları geçmişleriyle barıştırırken kendi yaşamları için yepyeni kararlar almalarını sağlar.



Üniversite yıllarında tanışan Ada, Sevgi ve Leyla'nın yıllardır devam eden güzel bir dostlukları vardır. Başarılı bir cerrah olan Ada, idealist bir avukat ve kariyer yapmayan Leyla.. Ada, Sevgi ve Leyla'nın “rakı, balık, Ayvalık” olarak başlayan macerası, onları geçmişleriyle barıştırırken kendi yaşamları için yepyeni kararlar almalarını sağlar.

Ada, Sevgi’nin Ayvalık’ta alternatif bir terapiye katılma isteğine gönülsüzce razı olunca üç kız arkadaş yola koyulur. Ada hiç ummadığı biriyle karşılaşır ve eski yaralar depreşir.

ZEYTİN AĞACI OYUNCU KADROSU

Tuba Büyüküstün - Ada

Seda Bakan - Leyla

Boncuk Yılmaz - Sevgi

Murat Boz - Toprak

Fırat Tanış - Zaman

Rıza Kocaoğlu - Fikret (Fiko)

Füsun Demirel - Muko

Serkan Altunorak - Selim

Umut Kurt - Erdem



ZEYTİN AĞACI NEREDE ÇEKİLDİ?

Zeytin Ağacı dizisi şimdilik anlaşıldığı kadarıyla Çanakkale'nin Behremköy mahallesinde ve Assos Athena Tapınağı'nda çekildi.

ZEYTİN AĞACI KAÇ BÖLÜM, 2.SEZON NE ZAMAN?

Zeytin Ağacı 28 Temmuz'da Netflix'te yayımlandı. Dizi 8 bölümden oluşurken, ikinci sezonun çekilip, çekilmeyeceği henüz bilinmiyor.

