Zeytin Ağacı dizisi konusu nedir? Zeytin Ağacı oyuncuları kimler? Zeytin Ağacı dizisi kaç bölüm, nerede çekildi?
Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, Nuran Evren Şit'in senaryosunu yazdığı Zeytin Ağacı dizisi bugün itibariyle Netflix'te yayına girdi. Zengin oyuncu kadrosu ile dikkatleri çeken yapım hakkında, izleyicilerin merak ettiği birçok soru var. Peki,
Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'un başrolü üstlendiği Netflix yapımı Zeytin Ağacı dizisi bugün itibariyle yayına girdi. Netflix Türkiye dizileri, yayımlandığı günden itibaren gündem olurken, Zeytin Ağacı'nın performansı ve konusu da epey merak ediliyor. İşte çiçeği burnunda dizi hakkında merak edilenleri cevabı...
ZEYTİN AĞACI KONUSU
Ada, Sevgi ve Leyla'nın “rakı, balık, Ayvalık” olarak başlayan macerası, onları geçmişleriyle barıştırırken kendi yaşamları için yepyeni kararlar almalarını sağlar.
Üniversite yıllarında tanışan Ada, Sevgi ve Leyla'nın yıllardır devam eden güzel bir dostlukları vardır. Başarılı bir cerrah olan Ada, idealist bir avukat ve kariyer yapmayan Leyla.. Ada, Sevgi ve Leyla'nın “rakı, balık, Ayvalık” olarak başlayan macerası, onları geçmişleriyle barıştırırken kendi yaşamları için yepyeni kararlar almalarını sağlar.
Ada, Sevgi’nin Ayvalık’ta alternatif bir terapiye katılma isteğine gönülsüzce razı olunca üç kız arkadaş yola koyulur. Ada hiç ummadığı biriyle karşılaşır ve eski yaralar depreşir.
ZEYTİN AĞACI OYUNCU KADROSU
- Tuba Büyüküstün - Ada
- Seda Bakan - Leyla
- Boncuk Yılmaz - Sevgi
- Murat Boz - Toprak
- Fırat Tanış - Zaman
- Rıza Kocaoğlu - Fikret (Fiko)
- Füsun Demirel - Muko
- Serkan Altunorak - Selim
- Umut Kurt - Erdem
ZEYTİN AĞACI NEREDE ÇEKİLDİ?
Zeytin Ağacı dizisi şimdilik anlaşıldığı kadarıyla Çanakkale'nin Behremköy mahallesinde ve Assos Athena Tapınağı'nda çekildi.
ZEYTİN AĞACI KAÇ BÖLÜM, 2.SEZON NE ZAMAN?
Zeytin Ağacı 28 Temmuz'da Netflix'te yayımlandı. Dizi 8 bölümden oluşurken, ikinci sezonun çekilip, çekilmeyeceği henüz bilinmiyor.
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