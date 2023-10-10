Önce yayaya, sonra dolmuşa çarptı: Hayatını kaybetti

Yayınlanma: 10.10.2023 - 17:52

Güncelleme: 10.10.2023 - 17:52

Kaza, saat 14.00 sıralarında, Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi Karataş Bulvarı'nda meydana geldi. Dolmuş şoförü V.Y., refüjden kendisine el kaldıran yolcu M.S.'yi almak için aracını sağa çekti. Bu sırada, bulvarda motosikletiyle seyir halindeki Hazar Sağır, yolun karşısına geçmeye çalışan M.S.'ye çarptı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, yolcuyu bekleyen 01 M 0894 plakalı minibüse arkadan çarpıp durdu.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Sağır'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Durumu haber alan Sağır'ın yakınları da olay yerine gelip uzun süre ağladı. Sağır'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan M.S., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dolmuş şoförü V.Y. ise ifadesi için polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

"10 DAKİKA ÖNCE GÜLÜYORDUK SENİNLE"

Adana'nın Yüreğir ilçesi Karataş Bulvarı'nda önce yolun karşısına geçen M.S.'ye (62), daha sonra da dolmuşa çarparak hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Hazar Sağır'ın (23) ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Sağır'ın kazadan kısa süre önce ziyaret ettiği bir iş yerinden ayrılırken arkadaşına sarılıp veda ettiği görüldü. Görüntüleri paylaşan arkadaşı, "Allah rahmet eylesin. 10 dakika önce gülüyorduk seninle. Mekanın cennet olsun kardeşim" ifadelerini kullandı.