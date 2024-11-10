Zeytin toplamak için çıktığı ağaçtan düşüp öldü

İzmir'de zeytin toplamak için çıktığı ağaçtan düşen 65 yaşındaki Erol Gül hayatını kaybetti.

Zeytin toplamak için çıktığı ağaçtan düşüp öldü
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DHA
Yayınlanma: 10.11.2024 - 20:01

Olay, saat 16.00 sıralarında Bornova ilçesi Evka-3 Mahallesi 113. Sokak'ta meydana geldi.

Erol Gül, iddiaya göre evinin yakınında bulunan parkta zeytin toplamak için ağaca çıktı. Gül, bir süre sonra çıktığı zeytin ağacından düştü.

Gül'ün yerde hareketsiz yattığını gören yurttaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Gül'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Gül'ün cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Zeytin #zeytin ağacı #Cenaze

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