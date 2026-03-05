Zeytinburnu Belediyesi sağlık arazisisini satıyor: MHP grubundan bir üye satışa karşı çıktı

AKP’li Zeytinburnu Belediyesi, mart ayında düzenlenen belediye meclisi toplantılarında ilçede Fişekhane’nin yakınında yer alan iki ayrı parseldeki yaklaşık 5 bin metrekarelik arsanın satışını AKP ve MHP’li üyelerin oylarıyla kabul etti.

İlçedeki Kazlıçeşme Mahallesi’nde yer alan ve aktif olarak 112 Acil Servis hizmeti için kullanılan alan, planlarda “Özel Sağlık Alanı” olarak yer almasına karşın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın onayıyla yapılan plan değişikliğiyle Aralık 2025’te “Ticaret,Turizm ve Konut Alanına” dönüştürüldü.

Arsanın satışı için bu hafta belediye meclisine teklif getirilirken konu, dün düzenlenen meclis toplantısında yoğun tartışmalara sebep oldu.

CHP’li meclis üyeleri, hem İBB’nin hem de Zeytinburnu Belediyesi ile yurttaşların sürecin dışında bırakıldığını belirterek kararı eleştirdi. Söz konusu alanın rezidans projelerine açılacağı yönünde çeşitli iddialar olduğunu belirten CHP’li üyeler, satış sürecinin şeffaf yürütülmediğini, ilçenin otopark ihtiyacı gözetilmeden karar alındığını ve işlemin kamu yararına aykırı olduğunu savundu.

MHP GRUBU FİRE VERDİ

AKP ve MHP grubu ise satışın olağan bir belediye uygulaması olduğunu belirterek alanın hastane yapımına uygun olmadığını ve satış ihalesinin açık ihale usulüyle gerçekleşeceğini ifade etti. Yapılan oylamada AKP grubu ve MHP grubu, satış teklifini onaylarken CHP grubu ise ret oyu kullandı.

Teklifin kabul edilmesine karşın üç üyesi olan MHP Meclis Grubu’ndaki üyelerden Reşat Ok’un teklife ret oyu vermesi dikkat çekti.