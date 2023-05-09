Zeytinburnu'nda bir evde erkek cesedi bulundu

İstanbul Zeytinburnu'nda 34 yaşındaki Reşit B., evinde ölü bulundu.

AA
Yayınlanma: 09.05.2023 - 09:32
Zeytinburnu'nda bir evde erkek cesedi bulundu
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Zeytinburnu'nda Çırpıcı Mahallesi Taşocağı Sokak'ta ikamet eden Reşit B. gün içinde telefonlara cevap vermedi.

Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kapıyı zorla açtı.

Evde bulunan Reşit B'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cenaze, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna götürüldü.


Zeytinburnu erkek cesedi

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