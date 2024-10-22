Zeytinburnu'nda iş merkezinde yangın!

Zeytinburnu'nda bir iş merkezinin depo kısmında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Zeytinburnu'nda iş merkezinde yangın!
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DHA
Yayınlanma: 22.10.2024 - 17:50

Yangın, saat 17.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Maltepe Mahallesi, Çiftehavuzlar Caddesi'nde bulunan bir iş merkezinin depo kısmında çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.


Etiketler: #Zeytinburnu #iş merkezi #Yangın

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