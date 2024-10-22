Dalaman’da orman yangını!

Muğla'nın Dalaman ilçesinde orman yangını çıktı.

Dalaman’da orman yangını!
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İHA
Yayınlanma: 22.10.2024 - 15:43

Muğla’nın Dalaman ilçesine bağlı Akkaya Vadisi'nde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler hızla müdahale ediyor.

Muğla Orman Genel Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun bir mücadele sürdürüyor.


Etiketler: #DALAMAN #orman yangını

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