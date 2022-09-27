Zeytinburnu'nda otomobil alev alev yandı; sürücü ölümden döndü
Zeytinburnu'nda akaryakıt istasyonundan çıkan otomobil, bir anda alev alarak yanmaya başladı. Sürücü son anda kendini dışarı atarken, alevler olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay, Kazlıçeşme Mahallesi'nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Seyfullah V.'nin kullandığı 34 EVK 28 plakalı otomobil, 10. Yıl Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonundan çıktığı sırada henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.
Sürücü hemen aracı durdurup kendini dışarı attı. Akaryakıt istasyonu görevlileri bir yandan yangın tüpleri ile yardıma koşarken diğer yandan da güvenlik gerekçesiyle yakıt alımını satışa kapattı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan otomobile müdahale etti. Polis ekipleri de yolda önlem alarak araç trafiğini durdurdu.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yanan otomobil kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri araçların geçişine tekrar izin verdi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Otomobilden yükselen alevler vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde otomobilin alev alev yandığı vatandaşların ise panik içinde olduğu görülüyor. Görüntülerin devamında ise itfaiye ekiplerinin olay yerine gelerek otomobilden yükselen alevlere müdahale ettiği anlar kayıtlara yansıdı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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