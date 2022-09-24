Otomobiliyle yaklaşık 6 metrelik istinat duvarından aşağı düştü
İzmir'in Bornova ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yaklaşık 6 metrelik istinat duvarından aşağı düştü. Araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı ve yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
İzmir'de sabah saat 10.30 sıralarında 26 yaşındaki Y.Ü. idaresindeki 35 V 0553 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu.
Savrulan otomobil, yol kenarında bulunan bariyerleri aşarak yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki istinat duvarından aşağı düştü.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine AKS, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, araç içerisinde sıkışan sürücü AKS ekiplerinin çalışmaları sonucu çıkartıldı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralı olduğu belirlenen otomobil sürücüsü Y.Ü., sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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