Zeytinburnu'nda şoför takside ölü bulundu

İstanbul Zeytinburnu'nda, 62 yaşındaki taksi şoförü Cengiz Gülden takside ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede kesik ya da darp izine rastlanmazken ceset otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

DHA
Yayınlanma: 30.06.2023 - 15:29
Zeytinburnu'nda şoför takside ölü bulundu
Abone Ol google-news

Topkapı alt geçidinde saat 12.00 sıralarında, alt geçitte yürüyen bir kişi park halindeki takside şoförün hareketsiz bir şekilde durduğunu gördü.

ŞOFÖR KOLTUĞUNDA ÖLÜ BULUNDU

Durumdan şüphelenen kişi polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri taksi şoförünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemede 62 yaşındaki Cengiz Gülden'e ait olduğu tespit edilen cesedin üzerinde kesik ya da darp izine rastlanmadı.

Gülden'in ölüm nedeninin incelenmesi için cenaze Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. 


Adli Tıp Kurumu taksi Zeytinburnu

İlgili Haberler

Mardin'deki tır faciasında yeni gelişme! Tutuklu şoförlerden biri tahliye edildi

Mardin'deki tır faciasında yeni gelişme! Tutuklu şoförlerden biri tahliye edildi
Makam şoförünün şüpheli ölümü: Gözaltına alınan ev sahibi çift serbest bırakıldı!

Makam şoförünün şüpheli ölümü: Gözaltına alınan ev sahibi çift serbest bırakıldı!
Fatih'te korku dolu anlar: İETT şoförüne baltalı saldırı

Fatih'te korku dolu anlar: İETT şoförüne baltalı saldırı

En Çok Okunan Haberler