Zeytinburnu'nda şoför takside ölü bulundu

Yayınlanma: 30.06.2023 - 15:29

Güncelleme: 30.06.2023 - 15:30

Topkapı alt geçidinde saat 12.00 sıralarında, alt geçitte yürüyen bir kişi park halindeki takside şoförün hareketsiz bir şekilde durduğunu gördü.

ŞOFÖR KOLTUĞUNDA ÖLÜ BULUNDU

Durumdan şüphelenen kişi polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri taksi şoförünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemede 62 yaşındaki Cengiz Gülden'e ait olduğu tespit edilen cesedin üzerinde kesik ya da darp izine rastlanmadı.

Gülden'in ölüm nedeninin incelenmesi için cenaze Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.