Zeytinin başkenti Milas'ta hasat coşkusu

Yayınlanma: 09.11.2023 - 10:55

Güncelleme: 09.11.2023 - 10:55

Muğla’da Milas Kaymakamlığı, Milas Belediyesi ve Milas Ticaret ve Sanayi Odası’nın önderliğinde 15’ten fazla sivil toplum kuruluşunun da desteğiyle Milas’ta bu yıl 9.’su gerçekleştirilecek olan Zeytin Hasat Şenliği, 11-12 Kasım’da düzenlenecek. 13 milyonu aşkın zeytin ağacı varlığı, binlerce yıllık doğal zeytin bahçesi olma özelliği barındıran Milas’ın zeytinciliğinin tanıtımına katkı sağlayacak olan festivalde 30’u aşkın etkinlik düzenlenecek ve gastronomi meraklıları bir araya gelecek. Şenliğin yapılacağı Atapark Meydanı, zeytinyağlı yemek tutkunlarını ve tadım meraklılarını ağırlayacak.

Türkiye’nin ilk AB Coğrafi İşaret tescilli Milas yağlı zeytini ve zeytinyağının dünyada bilinirliğinin artırmak amacıyla ‘Bin yılın tadı, yüz yılın umudu’ sloganıyla gerçekleştirilecek şenlikte binlerce kişi kadim meyve zeytini onurlandıracak.

KORTEJLE BAŞLAYACAK

Şenliğin açılışı ve kortej yürüyüşü saat 13.30’da kent merkezindeki salı pazar yerinde yapılacak. Renkli görüntülere sahne olacak kortej yürüyüşünün ardından Atapark Meydanı’nda protokol konuşmaları gerçekleştirilecek. Saatler 15.00’i gösterdiğinde ünlü şefler zeytin temalı meyve dekor sunumları gerçekleştirilecek. Saat 15.30’da bilinçli tarım uygulamalarının yapıldığı zeytinlik ve zeytin fabrikasına gidilecek; hasat ve sıkım yapılacak. 17.00’de düzenlenecek zeytin güzeli yarışmasının ardından 18.00’de özel çocuklar zeytin kırma yarışmasında bir araya gelecek. 18.30’da ise ünlü şefler zeytinyağlı yemek sunumu yapacak. Şenliğin ilk gün etkinlikleri; Pusula, Umut Akyürek, Oktay Ertuğrul ve Ahmet Selçuk İlkan’ın konser ve dinletilerinin ardından sona erecek.

SERGİ, DEFİLE, KONSER

12 Kasım Pazar günü ise saat 9.30’da binlerce vatandaş Beçin Kalesi’nde sağlık yürüyüşüne çıkacak. Etkinlikler; Atapark Meydanı’nda söyleşi, sergi açılışı, yemek sunumları, defile, imza etkinlikleri, müzik dinletisi ile devam edecek. Saat 16.30’da gerçekleştirilecek ‘Mahalleler Arası Yemek Yarışması’ise şenliğin en renkli kısmı olacak. 9. Milas Zeytin Hasat Şenliği, 12 Kasım Pazar günü düzenlenecek Çelik konseri ile sona erecek.