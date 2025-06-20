‘Zeytinine’ sahip çıkan köylüleri komisyon toplantısına almadılar, arbede yaşandı: Meclis’i de dar ettiler

İçerisinde Muğla Milas ile Yatağan’daki zeytinlik alanların madenciliğe açılmasını öngören düzenlemenin de yer aldığı “torba teklif” dün TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda görüşüldü. Görüşmelere katılmak için Milas Akbelen’den İkizköy’den, Karacahisar’dan, Yeniköy’den zeytin üreticisi köylüler geldi. Ancak köylüler, çevreciler, Türkiye Barolar Birliği (TBB) çevre ve kent komisyonu üyeleri toplantı salonuna alınmadı. CHP milletvekilleri, başta köylüler olmak üzere gelenlerin de içeri alınmasını istedi. Görevliler izin vermedi. Gerginlik yaşandı.

Milletvekilleri arasında arbede çıktı. Uzun süre komisyon toplantısına alınmayan köylüler ancak öğleden sonra salona girebildi. Baronun avukatı iteklendi, yere düştü.

'MADENCİ İÇERİDE'

CHP’li milletvekiller, “madenciler, santralcılar içeride, zeytinciler dışarıda” diyerek tepki gösterdi. Gerginlik sürerken komisyon başkanı AKP’li Mustafa Varank içeri girmek için kapıya geldi. Varank’ı salon kapısında karşılayan CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, insanların dışarıda kaldıklarını anlattı. Tartışma çıktı. Tartışma daha sonra arbedeye döndü. Varank, salona girmek için CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal’ı itti. İkili arasındaki itişme diğer milletvekillerinin de tartışmaya girmesinin ardından büyüdü.

'SÜRÜKLENEREK DIŞARI ATILDIK'

Komisyon salonunun içinde olduğu gibi dışında da rbede çıktı. TBB Çevre Komisyonu avukatı Yakup Şekip Okumuşoğlu yere düştü.

Tekmelendiğini, yumruklandığını belirten Okumuşoğlu şunları söyledi:“Bizi yerlerde sürükleyerek koridorun dışına attılar. İçeride madenciler, şirket temsilcileri yasalarını görüşüyorlar. Canları nasıl istiyorsa öyle bir yasa çıkartacaklar. Bu yasa yarın öbür gün hepimizin önüne gelecek. Biz mahkemelerde yurttaşların haklarını savunurken bu yasalara takılacağız. Bu yasaların bu şekilde çıkması nedeniyle ülkemizin her tarafı delik deşik olacak ve zeytinlikler, tarım arazileri, mera arazileri ve ormanlar bunların elinde kalacak... Komisyon toplantısına bile bizi sokmuyorlar. Çok üzgünüm. TBMM’de halkın sesini duyurabileceği, sözünü söyleyebileceği bir alan yaratılmış değil. Bizler dışarıda beklemeye mahkûm edildik.”

KİMLER GETİRDİ

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, teklifin imza sahibi milletvekillerine dikkat çekerek “Bir kuyumcu dükkânından 40 yılda Türkiye’nin en büyük altın ihracatçısı haline gelen Ahlatçı Holding’in patronu Ahmet Ahlatçı’nın yeğeni AKP Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatçı imzacı. Sudan’da altın keşfine çıkan AKP Denizli Milletvekili Şahin Tin imzacı. Sendikalı oldukları için maden işçilerini işten atan ve onları süründüren Fernas Maden patronu AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu imzacı. Birkaç gün önce Giresun’daki madeninde ÇED raporu olmadan kaçak kimyasal atık havuzunu inşa eden AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz imzacı” dedi.

'AÇLIK GREVİNE BAŞLARIZ'

TBMM önünde açıklama yapan İkizköy Mahalle Muhtarı Nejla Işık, İkizköy’den, Akbelen’den, Karacahisar’dan, Çamköy’den, Milas’tan, Yatağan’dan, Muğla’dan yollara düştüklerini belirterek “Niye düştük? Tek bir şey anlatmak için yollara düştük yine. Ne zeytin bırakılacak ne toprak bırakılacak ne mera bırakılacak ne doğa, orman bırakılacak. Üreten çiftçiler olarak bizleri görün diyoruz. ‘Biz de insanız’ diyoruz. ‘Biz vermek istemiyoruz bu toprakları’ diyoruz. İnatla elimizden almaya çalışıyorsunuz. Biz bunu kesinlikle istemiyoruz” dedi.

“Şirketlerin değil, zenginin değil, güçlünün değil, köylünün, fakirin, fukaranın, çiftçinin, işçinin, yalnız bizim yanımızda olun. Çünkü bizler o zeytin ağaçlarını yetiştirirken babalarımızın, dedelerimizin ayakları çorap bile görmedi. Yalın ayak o dağdan, tepeden zeytini alıp, getirip, omzunda taşıyıp, bizim için evlatları, torunları için ve şunu söylediler; ‘Hiçbir şeyim yoksa bile kurda, kuşa nasip olsun. Faydam olsun, bir dua edenim olsun’ diye dikti bu zeytin ağaçlarını. Bir kömüre feda edilemez. Bunu söylüyoruz yıllardır. Toprağımıza uzanan eller kırılsın diyoruz.” Işık, gerekirse açlık grevine başlayacaklarını belirtirken teklifin geri çekilmesini istedi.

'BABAMIN MEZARI'

Karacahisar Köyü’nden Ayişe Günay da komisyon salonunun girişinde, “Bu topraklar bizim. Annemin, babamın mezarı orada. Biz topraklarımızdan ayrılmak istemiyoruz” diyerek sinir kirizi geçirdi.

'YETER BIKTIK'

İkizköylü Melahat Çulha, “Kesmesinler, geri çeksinler. Sabah kalkınca kömür koymuyoruz sofraya. Yeter çeksinler ellerini üstümüzden. Yeter, bıktık artık zeytin yasasından. Bıktık, nefret ediyoruz. Bir haftadır ağlıyorum. Onlar mı dikmiş, onlar mı sulamış zeytinleri? Niye böyle yapıyorlar, 50 bin tane zeytinimiz gitti bizim, kendi ellerimizle kestirdiler zeytinlerimizi” dedi.