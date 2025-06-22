Zeytinliklere karşı rekor süreyle çalıştırılan komisyon, yıllardır önerileri görüşmeyi bekliyor: Çevreci tekliflere zaman yok

Zeytinlikleri madenciliğe açan düzenlemenin de yer aldığı torba yasa teklifi; TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nun 26 saatlik rekor mesaisiyle kabul edildi.

Aynı komisyonda madencilikle ilgili uzun süredir görüşülmeyi bekleyen diğer yasa teklifleri de dikkat çekti. Bu tekliflerin arasında CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül’ün 2019’da verdiği, taş ocakları ve maden işletmelerinin açılmasının bölge halkının oylamasına götürülmesi önerisi yer alıyor. Teklifte referandum kararının da bölgedeki nüfusa kayıtlı seçmenin yüzde 10’unun talep etmesi halinde verileceği belirtiliyor. Komisyonda 2024’ün şubatından beri bekleyen teklifte ise altın madenciliğinin herhangi bir aşamasında siyanür kullanılmasının yasaklanması isteniyor.

Yine 2022’den beri bekleyen bir diğer yasa teklifinde maden çıkarma sahalarında gerekli çevre uyum çalışmalarını gerçekleştirmeyenlere tekrar ruhsat verilmemesi öngörülüyor. Komisyonda Haziran 2023’ten beri bekleyen bir diğer teklifte özel çevre koruma bölgeleri, milli parklar, yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları; arkeolojik, doğal, tarihi ve kentsel sit alanları ile tarım arazilerinde madencilik faaliyetlerinin yasaklanması talep ediliyor.

'TEKLİFİ GERİ ÇEKİN'

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası, yasa teklifinin “derhal geri çekilmesi” çağrısında bulunarak, doğaya ve tarıma yönelik bu düzenlemenin geri dönülmez zararlar doğuracağını vurguladı. Açıklamada, “Bu yasa, doğayı, tarımı, gıda güvenliğini, gıda güvencesini, halk sağlığını ve mesleki deneyimi hiçe sayan bir talan ve gasp düzenlemesidir. Tarım arazileri, meralar, zeytinlikler ve ormanlar, Türkiye’nin sermayeye peşkeş çekilmeyecek kadar değerli varlıklarıdır” ifadeleri kullanıldı.