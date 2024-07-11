ZF’nin dört fabrikasında 2 bine yakın işçi eylemde: 'ZF'de hak gaspına izin vermeyeceğiz!'

Yayınlanma: 11.07.2024 - 19:14

Güncelleme: 11.07.2024 - 19:15

Yalnızca İzmir’deki fabrikada değil, Gebze’de bulunan ZF grubuna ait üç fabrikada da eylemler yapıldı.

Gebze’deki ZF Sachs fabrikalarında İzmir’deki işçilerle dayanışmak amacıyla belirli bir süre iş durdurarak bildiri okuyan Birleşik Metal-İş üyesi işçiler, “ZF Lemförder işçisi yalnız değildir!”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganlarıyla ZF yönetimini protesto etti.

ZF grubuna ait 4 fabrikada mücadeleyi yükselten yaklaşık 2 bin metal işçisi, bir an önce belirsizliğin ortadan kalkmasını, şirket yönetiminin sendikayla bir araya gelerek konuyu sendikayla birlikte değerlendirmesini talep ediyor.

İşlerine, ekmeklerine ve geleceklerine sahip çıkmak için birlik ve dayanışma içinde sonuna kadar mücadele edeceklerini belirten işçiler, olası bir hak gaspına, dayatmaya, işten atmalara izin vermeyeceklerini vurguluyor.

NÖBET DEVAM EDECEK

Sendikanın Genel Yönetim Kurulu’nun kararıyla başlatılan nöbet, yarın (12 Temmuz Cuma) saat 15.00’e kadar devam edecek.