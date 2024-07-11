En büyük otomobil tedarikçilerinden ZF Friedrichshafen'den üretimi Türkiye'ye kaydırma kararı!

Yayınlanma: 11.07.2024 - 16:52

Güncelleme: 11.07.2024 - 16:52

Çin'in en büyük otomobil üreticilerinden BYD'nin Türkiye'ye 1 milyar Euro'luk yatırım yapacağını açıklamasının ardından bir diğer yatırım hamlesini de Alman otomotiv devi ZF Friedrichshafen'ın yapmaya hazırlandığı açıklandı.

Almanya'nın en büyük otomobil tedarikçisi ZF Friedrichshafen'ın siyasi ve ekonomik koşullar nedeniyle üretimini Türkiye’ye kaydırma kararı aldığı iddia edildi.

Otomobil parça üreticisi Almanya merkezli ZF Friedrichshafen dünya çapında otomobil ve ticari araçlar için aktarma organları ve şasi teknolojisi tedarikçisi konumunda yer alıyor.

Gelecek yıl 110. yılını kutlayacak olan şirket, Avrupa Birliği (AB) bürokrasinin yanı sıra yüksek ekonomik maliyetler sebebiyle üretimini Almanya’dan Türkiye’ye üretimi taşımayı planladığı aktarıldı. patronlardunyasi.com'dan Sercan Çelikbaş'ın haberine göre ayrıca Almanya’da 54 bin çalışanı bulunan şirketin 12 bin çalışanı tasarruf tedbirleri kapsamında işini kaybetme riski ile karşı karşıya olduğu da bildirildi.

Elektrikli araçlarda redüktör adı verilen parça içten yanmalı motorlu araçlardaki geleneksel şanzımanın yerini alırken çalışma prensibi ise sürekli değişken şanzıman'a (CVT) benzemektedir.

Geleneksel şanzıman üreticisi, elektrikle çalışan araçlarda şanzımanın daha az kullanılması nedeniyle pek çok yatırımı da beklemeye aldı.

Ayrıca AB bürokrasisi de dev şirketi üretim alanını kaydırma planında büyük oranda etkiledi.

TÜRKİYE AVANTAJLI

Tasarruf etmenin yollarını araştıran 110 yıllık şirket, üretimi kaydırarak AB bürokrasisinden ve artan maliyetlerden kaçınmayı planlıyor. ZF Friedrichshafen’in Türkiye’de üç şubesinin olması, ucuz ve görece Avrupa kıtasına yakınlığı ve AB mevzuatına tabi olmaması Türkiye’ye yatırım yapmasını cazip kılıyor.