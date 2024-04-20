ZF, karbondan arındırılmış, güvenli yolcu taşımacılığı teknolojileri ile Busworld Türkiye 2024 Fuarı’nda

Yayınlanma: 20.04.2024 - 16:35

Güncelleme: 20.04.2024 - 16:35

ZF, şehir içi otobüsler için Çarpışma Azaltma Sistemi (CMS) gibi gelişmiş ADAS güvenlik çözümlerini sunuyor.

Diğer öne çıkan ürünler arasında ZF'nin SCALAR ve Bus Connect dahil olmak üzere dijital filo yönetimi çözümleri yer alıyor.

Dünyanın en büyük ticari araç tedarikçisi ZF, 29-31 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek Busworld fuarında otobüs üreticilerine ve filolarına karbon salınımını daha da azaltan, daha güvenli ve bağlantılı toplu taşıma sağlayan en son teknolojilerini sunacak.

Ülkede bir ilk olarak, ZF'nin alçak tabanlı şehir otobüslerine yönelik yeni nesil elektrikli aksı AxTrax 2 LF, ZF standında ön plana çıkacak. Güvenlik konusunda, ZF'nin şehir içi otobüsler için geliştirdiği Çarpışma Azaltma Sistemi (CMS) ile elektrik el freni OnHand EPH de dahil olmak üzere yeni ADAS çözümleri de sergilenecek.

Ziyaretçilere ayrıca ZF'nin dijital filo yönetimi çözümü Bus Connect'in canlı tanıtımı yapılırken, gelişmiş filo orkestrasyon platformu SCALAR da sunulacak.

ZF'nin en son e-mobilite geliştirme çalışmalarının örneği olan yeni aks ticari araç endüstrisinin karbondan arındırılmış bir geleceğe doğru dönüşümünü daha da desteklemeye yönelik gelişmiş performans sunuyor.

29 TONA KADAR YÜZDE 20 TIRMANMA

AxTrax 2 LF, hairpin tipi sargı teknolojisine sahip elektrik motoru ve 800 V silisyum karbür (SiC) invertör gibi yenilikçi bileşenleri paylaşan ZF'nin yeni nesil modüler e-mobilite kitinin bir parçasını oluşturuyor. 360 kW'a varan sürekli gücü ve 37.300 Nm'ye varan azami torku sayesinde tek bir tahrik aksı ile 29 tona kadar brüt araç ağırlığına sahip körüklü otobüsler için yüzde 20'lik etkileyici bir tırmanma kabiliyeti sağlıyor.

ÖNCEKİ NESİLDEN DAHA TASARRUFLU

Aynı zamanda önceki nesle kıyasla yüzde 10'a kadar enerji tasarrufu sunan AxTrax 2 LF; kompakt tasarımı ile yolcu bölmesi için kullanılabilecek alanı azami düzeye çıkarıyor. Yeni aks, aynı zamanda ZF'nin havalı süspansiyon ve fren sistemleriyle tamamen uyumlu.

AxTrax 2 LF'in seri üretiminin 2025 yılında başlaması planlanıyor.

GÜVENLİK ÇÖZÜMLERİ

ZF'nin şehir içi otobüsler için Çarpışma Azaltma Sistemi (Collision Mitigation System, CMS), aracın rotası üzerinde bulunan araçları, bisikletlileri ve yayaları algılayabilen akıllı bir fren sistemi de sergilenecek. Yenilikçi CMS sistemi, acil bir frenleme ihtiyacında otobüsü otomatik olarak durdururken, aynı zamanda araç içerisinde ayakta duran yolcuları da gözetir.

Fuarda ayrıca ZF'nin OnHand elektro-pnömatik el freni de yer alacak. Akıllı el freni sadece araç güvenliğini ve sürücü konforunu artırmnın yanı sıra otonom sürüş için yapı taşı teknolojisi olma görevi de görüyor.

CANLI OLARAK DENEYİMLENECEK

Busworld'deki ZF ziyaretçileri, dijital filo yönetimi çözümü Bus Connect'i de canlı olarak deneyimleyebilecek. ZF Bus Connect, filo operatörlerinin bir yandan maliyetlerden tasarruf ederken diğer yandan da güvenliği artırmasına, bakımı optimize etmesine ve değerli veri analizlerine dayanarak otobüs filosu operasyonlarını iyileştirmesine yardımcı oluyor.