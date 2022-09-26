Zigana Dağı'ndan kopan kayalar karayolunu kapattı

26 Eylül 2022 Pazartesi, 15:31

Trabzon-Gümüşhane karayolu Zigana Dağı mevkinde, 25 Eylül Pazar akşam saatlerinde dağdan kopan kaya parçaları, yola düştü. Yamaçtan kopan kaya parçalarının düştüğü karayolu, ulaşıma kapandı.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Olay sırasında, yoldan geçen herhangi bir araç olmaması, olası faciayı önledi.

Yolu kullanmak isteyen sürücüler ise araçlarından inerek irili ufaklı çok sayıdaki kaya parçasını elleriyle yoldan kaldırarak, kenara taşıdı. Bir süre trafiğe kapanan yol, yurttaşların müdahalesi sonucu tekrar ulaşıma açıldı.