Zigana Dağı'ndan kopan kayalar karayolunu kapattı
Trabzon-Gümüşhane karayolunun Zigana Dağı mevkisinde, dağdan kopan kaya parçaları, yola düştü. İrili ufaklı çok sayıda kaya parçası, yoldan geçen sürücüler ve yurttaşlar tarafından kaldırıldı.
Trabzon-Gümüşhane karayolu Zigana Dağı mevkinde, 25 Eylül Pazar akşam saatlerinde dağdan kopan kaya parçaları, yola düştü. Yamaçtan kopan kaya parçalarının düştüğü karayolu, ulaşıma kapandı.
FACİADAN DÖNÜLDÜ
Olay sırasında, yoldan geçen herhangi bir araç olmaması, olası faciayı önledi.
Yolu kullanmak isteyen sürücüler ise araçlarından inerek irili ufaklı çok sayıdaki kaya parçasını elleriyle yoldan kaldırarak, kenara taşıdı. Bir süre trafiğe kapanan yol, yurttaşların müdahalesi sonucu tekrar ulaşıma açıldı.
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