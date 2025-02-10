Zihinsel engelli çocuğu istismar eden şahıs hakkında karar!

Yayınlanma: 10.02.2025 - 12:32

Güncelleme: 10.02.2025 - 12:32

İstanbul Esenler’de Mayıs ayında meydana gelen olayda, bir tekstil mağazasında işe başlayan zihinsel engelli Y.G.A. (17) patronu Ali Kara tarafından istismar edildiğini belirterek şikayetçi olmuştu.

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede Kara’nın ‘cinsel istismar’ ve ‘tehdit’ suçlarından 35 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Kara hakkında davanın 3. duruşmasında karar açıklandı.

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Ali Kara, mağdurun annesi S.D ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada son sözü sorulan sanık Ali Kara "Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Üzerime atılan iftiraları kabul etmiyorum, beraatımı ve tahliyemi istiyorum" dedi.

24 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme sanığın son sözünün ardından kararını açıkladı. Kararda Ali Kara’nın ‘tehdit’ suçundan cezalandırılması istense de bu suçun, nitelikli cinsel istismar suçunun unsuru olduğu değerlendirildiğinden sanık hakkında bir karar verilmesine yer olmadığına hükmedildi.

Sanık Kara’nın ‘hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı’ suçundan önce 24 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmedildi. Takdiri indirim uygulayan mahkeme, cezanın 20 yıla düşürülmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.