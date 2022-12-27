Zimmet soruşturmasında evine polis geldi, intihar etti

27 Aralık 2022 Salı, 15:49

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Tefenni Mal Müdürlüğü'nde yürütülen zimmet soruşturması kapsamında, aynı kurumdan Mart 2022'de emekli olan Abdurrahman A.'yı gözaltına almak için bu sabah Tefenni Kır Mahallesi Eski Cezaevi Sokak'taki evine geldi.

BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Polis ekiplerine kapıyı açmayan Abdurrahman A., uzun süre direndi. Bir süre sonra silah sesi gelmesi üzerine içeri giren polis, Abdurrahman A.'yı başından tabancayla vurulmuş halde buldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polisin incelemesinin ardından intihar ettiği belirlenen Abdurrahman A.'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SORUŞTURMADA 9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Tefenni Mal Müdürlüğü'ne yönelik zimmet soruşturması başlatıldığı ve toplam 10 şüpheli hakkında gözaltına kararı verildiği öğrenildi.

Antalya, Burdur merkez ve Tefenni ilçesinde operasyon yapıldığı, 9 şüphelinin adreslerinde gözaltına alındığı kaydedildi.

Eve gelen polise kapıyı açmayıp tabancayla başına ateş ederek yaşamına son veren Abdurrahman A.'nın da bu soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı olduğu belirtildi.