Zimmet soruşturmasında evine polis geldi, intihar etti
Burdur'un Tefenni ilçesinde zimmet soruşturması kapsamında kendisini gözaltına almaya gelen polislere kapıyı açmayan Abdurrahman A. (57), tabancayla başına ateş ederek, yaşamına son verdi.
Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Tefenni Mal Müdürlüğü'nde yürütülen zimmet soruşturması kapsamında, aynı kurumdan Mart 2022'de emekli olan Abdurrahman A.'yı gözaltına almak için bu sabah Tefenni Kır Mahallesi Eski Cezaevi Sokak'taki evine geldi.
BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU
Polis ekiplerine kapıyı açmayan Abdurrahman A., uzun süre direndi. Bir süre sonra silah sesi gelmesi üzerine içeri giren polis, Abdurrahman A.'yı başından tabancayla vurulmuş halde buldu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polisin incelemesinin ardından intihar ettiği belirlenen Abdurrahman A.'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
SORUŞTURMADA 9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Tefenni Mal Müdürlüğü'ne yönelik zimmet soruşturması başlatıldığı ve toplam 10 şüpheli hakkında gözaltına kararı verildiği öğrenildi.
Antalya, Burdur merkez ve Tefenni ilçesinde operasyon yapıldığı, 9 şüphelinin adreslerinde gözaltına alındığı kaydedildi.
Eve gelen polise kapıyı açmayıp tabancayla başına ateş ederek yaşamına son veren Abdurrahman A.'nın da bu soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı olduğu belirtildi.
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