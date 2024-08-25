Zimmetine 567 bin lira geçiren sahte diplomalı belediye çalışanına hapis ve para cezası

Yayınlanma: 25.08.2024 - 11:56

Güncelleme: 25.08.2024 - 11:56

Konyaaltı Belediyesi'ne bağlı Konyaaltı Temizlik İnşaat Organizasyon Ticaret ve Sanayi A.Ş.'de çalışanların maaş ödeme işlemlerini yapan büro personeli Çiğdem B.'nin, kendi hesabına her ay birden fazla maaş ödemesi yaptığı tespit edildi. Olayın ortaya çıkmasının ardından şirket tarafından yapılan incelemede, Çiğdem B.’nin işe giriş sırasında belirttiği gibi üniversite mezunu olmadığı ortaya çıktı.

Şirketin şikayeti üzerine başlatılan savcılık soruşturmasında görevlendirilen bilirkişi tarafından hazırlanan raporda, Çiğdem B.'nin fazla maaş ödemeleri, üniversite diplomasından kaynaklı oluşan maaş farkları ve diğer ödemelerle toplam 567 bin lirayı zimmetine geçirdiği belirlendi. Soruşturmanın ve bilirkişi raporlarının ardından Çiğdem B. hakkında, 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık', 'Kamu kurum ve kuruluşları ve benzeri tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' ve 'Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' suçlarından 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DİPLOMASI SAHTE

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelinin işe başvuru evrakı arasında bulunan lisans diplomasındaki üniversitede yapılan araştırmada, Çiğdem B. adlı bir mezun bulunmadığının belirtildiğine dikkat çekildi. Şüphelinin maaşını ilköğretim personeli için belirlenen tutardan alması gerekirken, lisans mezunları için belirlenen tutardan aldığı, yine 2020-2022 yılları arasında 135 işlemle fazladan aldığı maaşlar ile toplam 567 bin lirayı hesabına geçirdiğinin tespit edildiği belirtildi.

İddianamede ifadesine yer verilen Çiğdem B., Konyaaltı Belediyesi’nde işe girdiği dönemde ortaokul mezunu olduğunu belirterek, "Evde yapılan aramada ele geçirilen ve belediyedeki dosyamda bulunan diplomayı ben sunmadım, diploma suretini avukatım soruşturma dosyasında görüp bana verdi. İş yerinde çeşitli birimlerin tüm puantaj, özlük ve diğer işleri kapsayan düzenleme sorumluluğu sözlü olarak bana verildi. Maaş ödemelerinde listeye ismim birden çok kez yazıldığı ve hesabıma para geldiği doğru, bu şekilde işlem yapmam yönünde Belediye Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda vekaleten şirket yetkilisi olan T.E. talimat verdi" dedi.

Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada Çiğdem B., suçlamaları kabul etmedi. Çiğdem B., şirkete herhangi bir üniversite diploması sunmadığını, çalışmaları nedeniyle üniversite mezunu yevmiyesi üzerinden maaş aldığını, bahsedilen 567 bin liralık tutarın ise yanlış olduğunu belirterek, beraatini talep etti.

Çiğdem B., kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık suçundan, suçu değişik zamanlarda katılan kuruma karşı birden fazla kez zincirleme şekilde işlediğinden dolayı 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildi. Sanığa ayrıca 625 bin lira adli para cezası verildi. Çiğdem B., avukatları aracılığıyla verilen cezaya itiraz etti. Diğer yandan Çiğdem B.'nin, olayın yargıya yansımasının ardından işinden ayrıldığı öğrenildi.