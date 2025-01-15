Zincir marketlerde satılıyordu: Ünlü çamaşır suyu için toplatma kararı!
Tarım ve Orman Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne yaptığı bildirim ile zincir marketlerde satışa sunulan bir çamaşır suyu hakkında toplatma kararı alındığını duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanlığı, 15 Ocak tarihli bildiriminde Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne (GÜBİS) yeni bir eklemede bulundu.
HaberGlobal'in aktardığına göre; zincir marketlerde satışa sunulan 'AKAR' marka çamaşır suları hakkında toplatma kararı verilirken, söz konusu ürünün piyasaya arzı da yasaklandı.
Yasak kararında paylaşılan bilgilendirme notuna göre; satışa sunulan üründe dokunsal uyarı ve çocuk emniyeti kapatma düzeneğinin bulunmadığı öğrenildi. Ürünün, çocuklar için herhangi bir koruma mekanizma barındırmaması nedeniyle yüksek yerlerde saklanmaması halinde ölümcül sonuçlara neden olabileceği aktarıldı.
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