Zincir marketlerde satılıyordu: Ünlü çamaşır suyu için toplatma kararı!

Yayınlanma: 15.01.2025 - 14:40

Güncelleme: 15.01.2025 - 15:34

Tarım ve Orman Bakanlığı, 15 Ocak tarihli bildiriminde Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne (GÜBİS) yeni bir eklemede bulundu.

HaberGlobal'in aktardığına göre; zincir marketlerde satışa sunulan 'AKAR' marka çamaşır suları hakkında toplatma kararı verilirken, söz konusu ürünün piyasaya arzı da yasaklandı.

Yasak kararında paylaşılan bilgilendirme notuna göre; satışa sunulan üründe dokunsal uyarı ve çocuk emniyeti kapatma düzeneğinin bulunmadığı öğrenildi. Ürünün, çocuklar için herhangi bir koruma mekanizma barındırmaması nedeniyle yüksek yerlerde saklanmaması halinde ölümcül sonuçlara neden olabileceği aktarıldı.