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Zincir restoranda ‘Yemeğinizde bebek kanı var’ diyerek girip, çalışanı bıçakladı

Adana'da bir fast food restoran zincirinin şubesine giren Hakan G. (21), “Yemeğinizde bebek kanı var” diye bağırıp, kendisine engel olmak isteyen çalışan Egemen S.’yi karnından bıçakladı.

DHA
Yayınlanma: 29.10.2023 - 15:47
Zincir restoranda ‘Yemeğinizde bebek kanı var’ diyerek girip, çalışanı bıçakladı
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Adana'da saat 13.00 sıralarında Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Atatürk Caddesi’nde ABD menşeli bir fast food restoran zincirinin şubesine giden Hakan G., iddiaya göre, “Yemeğinizde bebek kanı var” diye bağırıp, çalışanlara saldırdı.

ÇALIŞANI KARNINDAN BIÇAKLADI

Hakan G., kendisine engel olmak isteyen restoran çalışanı Egemen S.’yi karnından bıçakladı. Egemen S., kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise çevredekiler tarafından yakalandı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Egemen S., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan Hakan G., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.


Adana Fast Food

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