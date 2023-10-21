Şef Somer Sivrioğlu'nun restoranına ait adisyon gündem oldu

Yayınlanma: 21.10.2023 - 21:12

Güncelleme: 21.10.2023 - 21:13

Türkiye'nin önde gelen şeflerinden, aynı zamanda uzun süredir TV8'de yayımlanan Masterchef Türkiye yarışmasında jüri üyeliğini üstlenen Somer Sivrioğlu, restoranına ait bir adisyon ile gündeme geldi.

Twitter'da 'ZAM Haber' isimli sayfa tarafından paylaşılan ve Sivrioğlu'nun restoranına ait olduğu görülen adisyon sosyal medyada gündem oldu.

FAHİŞ BULAN DA OLDU, 'NORMAL' DİYEN DE

Paylaşılan adisyona göre hesap 5 bin 775 TL tuttu. Öte yandan adisyonda servis ücretinin 525 TL yazıldığı da görüldü.

Kimi kullanıcılar ödenen ücreti fahiş bulurken, kimi kullanıcılar ise 'normal' olduğunu savundu.

