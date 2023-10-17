Restoranlardan 'zam yapmama' kararı
Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği'nden (TÜRES), Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın enflasyonla mücadele kapsamında indirim çağrısına destek geldi.
Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, kampanyaya destek olacaklarını belirterek, yeme içme sektörüne yıl sonuna kadar zam yapmama çağrısında bulundu.
Bu karara birçok restoranın destek vermesini beklediğini ifade eden Bingöl ayrıca, temel gıda fiyatlarında yaşanan düşüşler dolayısıyla menülerdeki bazı ürünlerde indirim de yapılacağını bildirdi.
Bingöl, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk ekonomisine önemli katkılar sunmayı sürdüreceklerini belirtti.
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