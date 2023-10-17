Restoranlardan 'zam yapmama' kararı

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği'nden (TÜRES), Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın enflasyonla mücadele kapsamında indirim çağrısına destek geldi.

AA
Yayınlanma: 17.10.2023 - 14:16
Restoranlardan 'zam yapmama' kararı
Abone Ol google-news

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, kampanyaya destek olacaklarını belirterek, yeme içme sektörüne yıl sonuna kadar zam yapmama çağrısında bulundu.

Bu karara birçok restoranın destek vermesini beklediğini ifade eden Bingöl ayrıca, temel gıda fiyatlarında yaşanan düşüşler dolayısıyla menülerdeki bazı ürünlerde indirim de yapılacağını bildirdi.

Bingöl, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk ekonomisine önemli katkılar sunmayı sürdüreceklerini belirtti.


Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği restoran zam

İlgili Haberler

‘Dev’ indirim aldatmacası: Düşük fiyat hayaliyle marketleri dolduran yurttaşlar düş kırıklığı yaşadı

‘Dev’ indirim aldatmacası: Düşük fiyat hayaliyle marketleri dolduran yurttaşlar düş kırıklığı yaşadı
İSTİB Başkanı Ali Kopuz'dan, Erdoğan'ın 'fiyat indirimi' çağrısına destek

İSTİB Başkanı Ali Kopuz'dan, Erdoğan'ın 'fiyat indirimi' çağrısına destek
Tarım Kredi beklenen yüzde 50'lik indirimleri yapmadı: Sütün fiyatı 1 TL düştü!

Tarım Kredi beklenen yüzde 50'lik indirimleri yapmadı: Sütün fiyatı 1 TL düştü!

En Çok Okunan Haberler