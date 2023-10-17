Zincirleme kazada 4 araç birbirine girdi: 2 yaralı

Yayınlanma: 17.10.2023 - 08:23

Güncelleme: 17.10.2023 - 08:23

Ataşehir TEM Otoyolu Ankara istikametinde Coşkun Taşkın idaresindeki taksi şerit değiştirdiği sırada, yan şeritten gelen minibüs ile çarpıştıktan sonra yol kenarındaki alana uçtu.

Minibüse, arkadan gelen iki otomobil çarptı. Kazada yan yatan taksinin şoförü Coşkun Taşkın ve arka koltukta seyahat eden yolcu İsmail Hamza yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralıları İlhan Varank Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri kaza yerinde incelemeler yaparken çağırılan çekici vasıtasıyla kazaya karışan araçlar kaldırıldı. Kaza sonrası TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza yapan araçlar otoyol üzerinden kaldırıldıktan sonra trafik akışı normale döndü. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

"EN AZ 5 TAKLA ATTI"

Kazayı gören Taşkın Topçu, "Şu arkada gördüğünüz siyah araç, iki kilometreden beri kendisini takip ediyoruz makas atarak yola devam ediyordu. İki kilometre boyunca sağındaki ve solundaki araçları kaçırarak geliyordu. Buraya kadar geldi. Ticari taksiye arkadan vurdu. O taksi en az 5 takla atarak gitti oraya. Diğerleri de haliyle kaza bir anda olunca arkadan gelip vurdu. Yaralılar o taksidekilerdi. Diğer araçlarda yaralı yok." dedi.