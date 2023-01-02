Zincirleme suç... Oğlunun bıçaklandığı lokantayı basıp, 2 kişiyi yaralamıştı: O baba tutuklandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde oğlunun bıçaklandığı lokantayı basıp, burada 2 kişiyi bıçakla yaralayan Fuat K. (45) tutuklandı.
Orhaniye Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi'nde, geçen hafta iddiaya göre, Uğur K. (16) lokantaya giderek, burada çalışan Hakkı G.'den (20) borç verdiği parayı istedi. Çıkan kavgada Hakkı G., Uğur K.'yi bıçakla elinden yaraladı.
Uğur K. hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheli de yakalandı. Oğlunun yaralandığı kavgayı öğrenen Fuat K. ise kardeşi Murat K. (43) ile birlikte lokantaya gidip, burada tartıştıkları Berkay A. (20) ile Cemal D.'yi (21) bıçakla yaraladı.
TUTUKLANDI
Kavga polis ekiplerince sonlandırılırken, Fuat K. ile Murat K. gözaltında alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Emniyet'teki işlemleri sonrası Fuat K., Murat K. ve Hakkı G., 'yaralama' suçlaması ile adliyeye sevk edildi.
Fuat K. tutuklanırken, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartı ile bırakıldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
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