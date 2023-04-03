Zindaşti ve Burhan Kuzu'nun yanında yer alıyordu: Aliye Uzun'a yapılan saldırıda ayrıntılar ortaya çıktı

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 16:33

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 16:33

İstanbul’da 7 yıl önce uyuşturucu baronu Naji Şerifi Zindaşti ile Ömer Erdal Akkartal arasında çıkan silahlı çatışmanın soruşturmasında adı geçen turizmci Aliye Uzun silahlı saldırıya uğradı.

Uzun’un Zindaşti ve Burhan Kuzu ile birlikte aynı karede çekilmiş fotoğrafları da gündem olmuştu.

Duvar'dan Can Bursalı'nın haberine göre, geçen hafta perşembe günü yaşanan olayla ilgili güvenlik güçlerinin yaptığı soruşturmada, saldırganın 20 yaşlarında bir erkek olduğu ve tek el ateş ederek Uzun'u yaraladığı öğrenildi.

Olayın ardından Uzun, "güvenlik güçleriyle yaptığı ilk görüşmede B.V. adlı bir iş insanıyla ilişkisi olduğunu belirtti. B.V.'nin evli olduğunu söyleyen Uzun, eşi S.V.'nin kendisini tehdit ettiğini" ifade etti.

Güvenlik güçlerine bilgi veren Uzun, saldırının B.V.'nin eşi S.V. tarafından azmettirildiğini ileri sürdü.

Güvenlik güçlerinin araştırmaları sonucu, saldırganı motosikletli bir kişinin getirdiği ve saldırıdan sonra birlikte uzaklaştıkları da tespit edildi.

SARIYER’DEKİ ÇATIŞMADA DA ADI GEÇMİŞTİ

Polis olayla ilgili çalışma yaparken Aliye Uzun’un ismi 2016’da uyuşturucu baronu Naji Şerifi Zindaşti ile Ömer Erdal Kartal adlı kişiyle Sarıyer’de yaşanan silahlı çatışmanın soruşturmasında yer almıştı. Hiç kimsenin yaralanmadığı silahlı çatışma sonrası gözaltına alınan Zindaşti’nin verdiği ifade de Aliye Uzun ismi geçmişti. Bu soruşturma kapsamında da Uzun’un ifadesi alınmıştı.

NE OLMUŞTU?

Aliye Uzun, Zindaşti ve Burhan Kuzu ile çekilen fotoğraflarla gündeme gelmişti. Zindaşti'yle bir dönem 'flörtleştiklerini' anlatan Aliye Uzun'un iktidarın önde gelen isimleriyle olan yakın ilişkileri de dikkat çekmişti.

Zindaşti ve Kuzu'yu tanıştırdığını belirten Uzun, “Bu şahsın ülkemize yatırım yapacağını düşündüğüm için Burhan hoca ile tanıştırdım. Daha sonra bu adamın yasa dışı işlerinin olduğunu öğrendikten sonra görüşmeyi kestim” demişti.

Zindaşti'den kendisini tehdit ettiği için şikâyetçi olduğunu söyleyen Uzun, “Zindaşti'yi ilk deşifre eden kişi benim” ifadelerini kullanmıştı.