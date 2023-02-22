Zindaşti'nin organize suç örgütü dosyası mütalaa için savcılığa gönderilecek

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 12:58

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 13:09

Kırmızı bültenle aranan İran uyruklu uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti ile aralarında 5 polisin de olduğu 33 sanıklı organize suç örgütüne ilişkin davada sona gelindi. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Efkan Öveç ve Cem Dursun Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bazı tutuksuz sanıklar da salonda hazır bulundu.

Duruşmada davanın beş polis sanığıyla ilgili gizli tanık ifadesi alındı.

Gizli tanığın görüntüsü ve sesi değiştirilerek alınan ifadesinde, İlhan Ünğan cinayetini kimin işlediğini bilmediğini söyledi. Soruşturma aşamasında Ünğan’ı Urfi Çetinkaya’nın yanında çalışan birinin öldürdüğünü söylediğini aktaran gizli tanık, bu durumu görmediğini, duyumdan ibaret olduğunu söyledi. Gizli tanığa sorular yönelten sanık Erkan Kocabaş, kamu görevlisi olarak görev yapmaya devam edip etmediğini sordu. Gizli tanık ise bu soruya yanıt vermedi. Sanık polislerden Ergül Kapukaya’nın avukatı da tanığın duyumlarının kaynağının sorulması gerektiğini söyledi. Daha sonra söz verilen tutuklu sanıklar ise, tahliyelerini talep etti.

İKİ SANIĞIN TAHLİYE TALEBİNE RET

Mahkeme heyeti, sanıklar Cem Dursun ve Efkan Öveç'in tahliye taleplerinin reddedilerek tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Sanıklar Ekrem Öztunç, Ali Koçak, İlker Dağlı, Tolga Hakan Ceyhan, Naji Sharıfı Zindashti haklarındaki yakalama emirlerinin devamına karar veren heyet, dosyanın mütalaasını hazırlaması için savcılığa gönderilmesine karar verdi. Bazı sanıkların adli kontrollerinin kaldırılmasına karar veren heyet, duruşmayı erteledi.