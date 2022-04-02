Ziraat Bankası Genel Müdürü: Bir karış toprağı nadasa bırakamayız, her karış toprağı ekmek zorundayız

02 Nisan 2022 Cumartesi, 09:47

Ziraat Bankası Genel Müdürü ve Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Çakar Tekirdağ’da düzenlenen ‘İş İnsanları Bankacılık Sektörü İstişare Toplantısı’na katıldı. Namık Kemal Üniversitesi konferans salonundaki toplantıya Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay, banka genel müdürleri ve iş insanları katıldı.

"BİR KARIŞ TOPRAĞI NADASA BIRAKAMAYIZ"

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alparslan Çakar şunları söyledi:

"Bu pandemi bize şunu gösterdi: Gıda, tarım birinci meseledir, stratejik meseledir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesi ile savunma sanayi kadar önemli bir meseledir. Bizim kapasitemiz sadece bizi değil kıta Avrupası’nı besleyecek kapasiteye sahip. Biz bunu doğru işlemek zorundayız. Özellikle bu sene ilgili bütün arkadaşlarımdan istirhamım biz bir karış toprağı nadasa bırakamayız. Biz her karış toprağı ekmek zorundayız, ekiyor olmamız lazım. Ziraat Bankası olarak biz bu sene tarımda pro aktif olacağız. Ben diğer bankalardaki krediye refaransmanlık yapmam ama tarım olduğu için tarımda herşey serbest. Suspansion konusuna gelince, biliyorsunuz limitler sayın Cumhurbaşkanı tarafından limitler artırıldı, sayın Cumhurbaşkanı tarafından iki hafta önce ilan edildi.

"SEKTÖRDE 165 MİLYAR TL TARIMSAL KREDİ KULLANDIRILMIŞ DURUMDA"

Sektörde 165 Milyar TL tarımsal kredi kullandırılmış durumda. Bunun 120 milyarını biz kullandırdık. Bunun yüzde 80’i süspansiyonlu kredi olarak geçiyor. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar 30 milyar lirası sıfır faizli, hiçbir para almıyoruz. Şu anda bitkisel üretimde 50 bin, hayvansal üretimde de 100 bin TL’ye hiçbir faiz alınmıyor. Bu oranlar artıyor. Kullandırdığı tarımsal kredilerin sadece yüzde 1, yüzde 10’dan fazla, kredilerimizin yüzde 90’nın stok faiz oranı yüzde 10’dan daha küçük. Tarımsal kesimi biz deforse etmek zorundayız. Hem bitkisel üretim, hem hayvancılık, hem mekanizasyon, hem soğuk hava deposu, hem lisanslı depoculuk, bunların tamamında biz tarımı çok çok önermek zorundayız."